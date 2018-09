PayPal e Auchan per la spesa online

Filippo Vendrame,

PayPal e Auchan Retail Italia hanno siglato un accordo per rendere ancora più smart la spesa quotidiana effettuata online. Frutto di questo accordo la possibilità per le persone di poter pagare gli acquisti effettuati sul sito di www.auchan.it anche con un account PayPal. Sfruttare i vantaggi di questa nuova partnership tra le due società per pagare online i prodotti acquistati è molto semplice.

Collegandosi al sito è possibile effettuare i pagamenti dei prodotti inseriti nel carrello virtuale in maniera semplice, sicura e veloce. I clienti possono decidere di ricevere la merce a domicilio nel giorno e nell’orario preferito, oppure scegliere il ritiro gratuito presso un punto vendita Auchan e MyAuchan o supermercato Simply, IperSimply e PuntoSimply. Ad oggi il servizio è attivo nelle provincie di Milano, Bergamo, Piacenza e Olbia Tempio Pausania e nei prossimi mesi sarà esteso su altre parti del territorio nazionale. Inoltre, grazie al concorso a premi “Vinci la Spesa su Auchan.it”, tutti coloro che acquisteranno entro il 30 settembre tramite PayPal su Auchan.it e Shop.Auchan.it, parteciperanno ad un’estrazione che premierà 3 fortunati clienti che potranno vincere un voucher da 1000 euro spendibile su entrambi gli shop Auchan fino al 31 marzo 2019.

Siamo felici di poter aggiungere PayPal tra i nostri servizi di pagamento digitale negli acquisti online sul nostro canale e-commerce. Questa partnership migliorerà la vita dei nostri clienti offrendo loro un ulteriore servizio che implementa ancora di più il grande progetto di trasformazione digitale iniziato negli ultimi mesi. L’obiettivo è di essere sempre più vicini ai nostri clienti con un occhio anche al futuro dell’innovazione del settore.

Il nuovo accordo tra PayPal e Auchan Retail Italia è molto importante perché offre ai clienti della catena Auchan un nuovo strumento di pagamento veloce, affidabile e sicuro per tutti i loro acquisti online.