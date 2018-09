Surface Pro e Laptop, in arrivo una versione nera

Filippo Vendrame,

Il prossimo 2 ottobre, Microsoft terrà un evento hardware in cui presenterà alcune novità legate al mondo Surface. Non ci dovrebbero essere particolari novità sul fronte tecnico. La casa di Redmond, infatti, dovrebbe limitarsi ad aggiornare gli esistenti Surface Pro e Surface Laptop con i processori Intel Core di ottava generazione. Si vocifera, inoltre, che questi nuovi modelli potrebbero anche disporre di una porta Type-C come nei più recenti Surface Book 2 anche se non ci sono certezze in tal senso.

Invece, sembra, piuttosto, che i nuovi modelli saranno proposti anche in nuovi colori differenti e nello specifico dovrebbe arrivare una nuova colorazione nera. Non sarebbe la prima volta che Microsoft opta per offrire il colore nero per i suoi Surface. Il primo Surface Pro, infatti, presentava proprio questa particolare colorazione. Il sito MySmartPrice ha già fatto trapelare l’immagine del Surface Laptop con la nuova colorazione nera che confermerebbe, dunque, l’arrivo di questa nuova variante cromatica. Oltre ai nuovi processori e ai nuovi colori, l’evento hardware di Microsoft potrebbe essere l’occasione per annunciare l’arrivo della versione LTE del Surface Go, promessa al momento della presentazione di questo piccolo 2-in-1.

La casa di Redmond non dovrebbe portare alcuna sorpresa particolare. Un rinnovamento importante della gamma Surface è atteso, invece, per il prossimo anno. Tra un paio di settimane, dunque, sarà possibile scoprire cosa Microsoft ha in serbo per i suoi utenti.

Da evidenziare, infine, che il gigante del software, il 2 ottobre, non dovrebbe limitarsi a parlare dei sui nuovi Surface. L’evento, infatti verterà anche su Windows 10.

Possibile, dunque, che sia annunciata la data ufficiale per il rilascio di Windows 10 October 2018 Update, il nuovo importante aggiornamento funzionale del suo sistema operativo.