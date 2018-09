Vodafone, tutte le novità di rete mobile e fissa

Filippo Vendrame,

Vodafone, per questa metà del mese di settembre, ha deciso di aggiornare la sua offerta consumer sia di rete mobile che fissa. Nello specifico, l’operatore ha deciso di proporogare sino al prossimo 30 settembre le offerte mobile Unlimited x2, Unlimited x3, Unlimited x4 Pro, Unlimited Red, Vodafone Red+ e C’All Global. Inoltre, sono disponibili nuovi mix per Shake Remix Unlimited e Shake Remix Junior Unlimited.

Nello specifico, arrivano i mix da 50 GB e da 50 SMS. Inoltre, i mix partono da 9 euro al proposto dei precedenti 9,50 euro. I mix possono essere modificati a piacere dai clienti poco prima del loro rinnovo mensile attraverso l’app My Vodafone e cliccando, poi, sulla sezione dedicata “Remix”. Si ricorda che Shake Remix Unlimited è una tariffa dedicata ai clienti under 30 di Vodafone. Shake Remix Junior Unlimited è dedicata, invece, ai clienti under 15. Vodafone ha deciso anche di prorogare al 30 settembre l’offerta estiva che raddoppiava i Giga a disposizione per i piani tariffari Vodafone Unlimited X4, Vodafone Unlimited RED, Vodafone Unlimited RED+, Vodafone One, Vodafone One PRO, Vodafone One PRO TV e Vodafone One Family.

Sino al 31 ottobre, invece, Vodafone ha rinnovato anche tutte le sue offerte solo dati su SIM dedicate, aggiungendo le nuove Giga In&Out e Total Giga. Nel dettaglio, Giga In&Out è un’offerta solo dati ricaricabile che offre 20 GB 4G a 15 euro al mese. Se si opta per la versione abbonamento, l’operatore offrirà altri 20 GB mensili da utilizzare dalle 00:00 alle 08:00. Il costo scende a 13 euro.

Total Giga, invece, offre 50 GB di traffico 4G da utilizzare di giorno e 50 GB da utilizzare dalle 00:00 alle 08:00. Prezzo di 30 euro al mese in versione abbonamento e di 35 euro in versione ricaricabile. Le versioni abbonamento prevedono un vincolo minimo di 12 rinnovi. In caso di recesso anticipato, Vodafone farà pagare una penale di 39 euro. I gli utenti, a questi piani solo dati, potranno abbinare il Vodafone Mobile Wi-Fi (10 euro di anticipo e 24 rate da 0 euro ma con vincolo contrattuale di 2 anni).

Sino al 31 ottobre, Vodafone propone per gli studenti che tornano a sedersi sui banchi di scuola le offerte dati Back to School Edition che includono un modem Vodafone Mobile Wi-Fi 4G più la tariffa dati senza alcun vincolo.

Vodafone ha deciso di semplificare il suo listino. Adesso, le tariffe Unlimited x2, Unlimited x3, Vodafone Special Minuti, C’All e Vodafone One prevedono tutte le stessa rata e lo stesso anticipo.

I clienti di rete fissa, invece, possono attivare Double Net che include una SIM dati da inserire nella Vodafone Station attraverso chiavetta USB che permetterà di continuare a navigare in caso di problemi di linea della connessione di rete fissa. Costo di 1 euro al mese per 48 mesi.

Inoltre, cambiano i nomi delle soluzioni di rete fissa in base a quanto stabilito dalla delibera 292/18 CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.