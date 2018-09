Vodafone OneNumber per le eSIM degli Apple Watch

Filippo Vendrame,

L’Apple Watch Series 4 è arrivato in Italia anche in versione GPS + Cellular, cioè nella variante con connettività dati. Trattasi di un modello, però, che si caratterizza per non avere la classica SIM ma bensì una eSIM, cioè una SIM virtualizzata. Questo significa che in caso di cambio operatore, non ci sarà da estrarre fisicamente alcuna SIM dallo smartwatch in quanto il “cambio” sarà solamente virtuale. In Italia, l’Apple Watch Series 4 è venduto in esclusiva con Vodafone che ha annunciato anche l’arrivo nei suoi listini dell’Apple Watch Series 3 GPS + Cellular che lo scorso anno non era disponibile in Italia. Modello sempre dotato di eSIM.

Per queste speciali varianti dello smartwatch di casa Apple, Vodafone ha annunciato l’arrivo di una speciale tariffa dedicata all’utilizzo con eSIM: Vodafone OneNumber. Questo profilo tariffario sarà disponibili effettivamente dal prossimo 21 settembre, data della commercializzazione in Italia degli smartwatch. Nello specifico, Vodafone OneNumber permetterà alle persone di poter utilizzare la propria offerta attiva sullo smartphone anche all’interno dello smartwatch. Le varianti GPS + Cellular degli smartwatch di casa Apple, infatti, possono funzionare in maniera indipendente dagli smartphone in virtù della possibilità di potersi collegare alla rete dati.

Le persone, dunque, potranno utilizzare il traffico voce e dati della loro offerta canonica anche all’interno degli Apple Watch con lo smartphone lontano o spento. Vodafone OneNumber permetterà, sostanzialmente, di duplicare virtualmente la SIM principale all’interno degli smartwatch.

Vodafone non ha condiviso ulteriori dettagli su Vodafone OneNumber che sicuramente saranno pubblicati entro il 21 settembre. Da evidenziare che Vodafone Spagna ha già, invece, esplicitato come funzionerà Vodafone OneNumber. Sebbene le offerte tariffarie spagnole sono diverse da quelle del mercato italiano, Vodafone OneNumber viene proposta come opzione gratuita per alcuni piani abbonamento e a pagamento a 5 euro al mese (i primi tre mesi gratis) per tutte le altre offerte.

Possibile, dunque, che in Italia Vodafone OneNumber sia proposta gratuitamente per i principali piani come Vodafone Unlimited e a pagamento per le altre tariffe. Dettagli, comunque, che si scopriranno tra qualche giorno.