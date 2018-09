Windows 10 build 17760 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 17760 di Windows 10 Redstone 5 agli Insider che hanno optato per il Fast Ring. Trattasi di una nuova build di sviluppo del nuovo aggiornamento funzionale di Windows 10 che sarà rilasciato pubblicamente nel corso del mese di ottobre. Le note di rilascio condivise dalla casa di Redmond sono moto importanti in quanto mettono in evidenza un dato moto interessante e cioè che all’interno di questa build non sono presenti problemi noti rilevanti.

Questo significa che questa nuova build risulta essere particolarmente stabile e quasi pronta per il rilascio finale. Microsoft ha evidenziato che non si tratta della versione RTM dell’aggiornamento ma la società conta, comunque, di finalizzare Redstone 5 entro la fine del mese di settembre e quindi manca davvero molto poco. Agli Insider il compito di trovare gli ultimi piccoli problemi per arrivare a proporre una build davvero priva di ogni tipologia di problematica. Redstone 5, come noto, è stato chiamato ufficialmente da Microsoft Windows 10 October 2018 Update. Non è nota, al momento, una data ufficiale per il rilascio di questo importante nuovo aggiornamento funzionale di Windows 10.

Tuttavia, il prossimo 2 ottobre, Microsoft terrà un evento dedicato ai suoi prodotti della linea Surface in cui affronterà anche il tema di Windows 10. Possibile, dunque, che in quella data la società annunci la data ufficiale del rilascio dell’aggiornamento.

Successivamente, il gigante del software potrà spostare tutte le sue energie nello sviluppo di Windows 10 19H1, il prossimo step del suo sistema operativo che vedrà la luce entro la prima metà del 2019.

Maggiori dettagli dello sviluppo di Windows 10, dunque, potrebbero arrivare il prossimo 2 ottobre. Il keynote, si ricorda, si terrà alle ore 22, orario italiano.