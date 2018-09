Amazon, nuovi device per la Smart Home con Alexa?

Floriana Giambarresi,

Pare che Amazon preveda di rilasciare sul mercato almeno 8 nuovi dispositivi per la smart home con Alexa entro la fine dell’anno, che includerebbero un forno a microonde, un amplificatore, un ricevitore, un subwoofer e un gadget per auto. Se confermato, ciò rifletterebbe l’ambizione del gigante statunitense di rendere il suo assistente vocale virtuale onnipresente, specialmente nelle aree in cui le persone di tutto il mondo trascorrono la maggior parte del tempo.

Secondo quanto riportato da CNBN e appreso da fonti che si dice abbiano familiarità con i piani di Amazon, l’azienda guidata da Jeff Bezos starebbe raddoppiando i suoi dispositivi basati su Alexa introducendo nei negozi otto nuovi prodotti, alcuni dei quali potrebbero essere annunciati ufficialmente in un evento che si dice sia in programma a fine mese. Questi device offriranno un’ampia gamma di gadget a comando vocale: un forno a microonde, un prodotto per l’auto e una serie di dispositivi audio domestici di fascia alta, tra cui un amplificatore, un ricevitore e un subwoofer. Nello specifico, alcuni di questi perverranno con Alexa già a bordo mentre altri si collegheranno ad altri dispositivi abilitati Alexa per l’accesso al controllo mediante la voce.

Non è noto se i nuovi prodotti per la smart home saranno parte della linea Amazon Echo, che tradizionalmente si è concentrata sull’audio domestico con alcune funzionalità di intrattenimento e comunicazione. Ciò suggerisce che Amazon potrebbe introdurre una nuova linea di elettrodomestici intelligenti separata o concentrarsi maggiormente sul brand Alexa.

L’espansione di Amazon in più categorie di hardware arricchirebbe in modo significativo il mercato delle case intelligenti, già inondato da dispositivi basati su Alexa – che lo supportano nativamente o che lo offrono come una delle opzioni da scegliere accanto a Siri di Apple, l’Assistente Google o Cortana di Microsoft. L’arrivo di tali prodotti segnerebbero la prima mossa di Amazon nello spazio degli elettrodomestici, mettendola in concorrenza diretta con aziende come Sonos e GE. Sonos ha già un amplificatore e subwoofer che funzionano con Alexa, mentre GE ha un forno a microonde intelligente che può essere collegato e controllato con questo assistente vocale. Garmin ha anche una dash cam compatibile con Alexa che può essere utilizzata in auto.

Contattata a riguardo, l’azienda di Jeff Bezos si è rifiutata di fornire un commento ma se i rumor si riveleranno accurati, occorrerà attendere solo poco più di una settimana per saperne di più a riguardo.