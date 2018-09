Huami Amazfit Verge, il nuovo smartwatch Xiaomi

Floriana Giambarresi,

Huami, sotto-marchio di Xiaomi, ha appena annunciato Amazfit Verge, nuovo smartwatch sportivo dal prezzo particolarmente competitivo e dotato di buone caratteristiche e funzionalità, tra cui un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco molto accurato, supporto alla tecnologia NFC e GPS integrato.

Amazfit Verge è una nuova versione del GPS sportivo Amazfit Stratos e offre maggior parte delle funzioni che si trovano su smartwatch più costosi, ma con un risparmio di prezzo notevole: al lancio, in Cina, costa solo 115 dollari, mettendo sui polsi degli utenti un orologio progettato per il fitness e per chi vuole mantenersi in salute e in forma. Esteticamente, ha un cinturino in silicone, una scocca di plastica rinforzata e un pulsante fisico rosso che brilla sulla destra. È molto leggero (solo 46 grammi di peso), un diametro di 43mm e uno schermo AMOLED da 1,3 pollici a bordo, con risoluzione di 360 x 360 pixel, protetto da Gorilla Glass 3.

Alimentato dal sistema operativo proprietario di Huami (nessun Wear OS, dunque) con assistente vocale Xiao, il resto delle specifiche tecniche dell’Amazfit Verge comprende un processore dual-core e 512 MB di RAM, nonché una batteria dalla durata di circa 5 giorni con una singola ricarica. È resistente all’acqua grazie alla certificazione IP68 e si integra con l’ecosistema per la smart home Mija.

Disponibile in Cina da Tmall e JD, non è comunque noto se Amazfit Verge debutterà anche in Europa e negli Stati Uniti.