Instagram, Shopping nelle Storie e in Esplora

Floriana Giambarresi,

Instagram lancia degli aggiornamenti volti a rendere più facile la possibilità di fare acquisti sulla piattaforma, tra cui quella di acquistare articoli tramite le Storie e la pagina Esplora. I nuovi strumenti di e-commerce sono disponibili da poche ore, a livello globale.

La piattaforma dedicata a immagini e video è da molto tempo un luogo perfetto per cercare ispirazione per comprare nuovi prodotti, come ad esempio quelli del settore moda, ma non è sempre stato facile per gli utenti acquistare ciò che vedono. «Se vuoi fare acquisti su Instagram, ci sono un sacco di passaggi» ha detto Visual Shah, Direttore del product management del social: «devi scorrere i feed, saltare da un profilo all’altro», ma i nuovi strumenti mirano a rendere molto più semplice comprare ciò che si desidera o di cui si ha bisogno, in qualunque momento.

Nello specifico, arriva lo Shopping nelle Storie, con le persone che avranno ora la possibilità di acquistare quello che più le colpisce direttamente dalle Stories dei loro brand preferiti. Del resto, i marchi sono sempre stati i primi ad adottare storie, creano alcuni dei contenuti più visti e coinvolgenti sulla piattaforma. Vi è poi un canale dedicato allo Shopping direttamente nella sezione Esplora: quando un utente vorrà acquistare dai brand che segue sul social network o sarà semplicemente in cerca d’ispirazione, potrà fruire di uno spazio dedicato direttamente in questa area.

Questa non è la prima volta che Instagram lancia funzionalità di shopping: negli ultimi anni, ha implementato strumenti di e-commerce che consentono ai brand di taggare i propri post con singoli prodotti. Gli utenti possono così toccare una foto per visualizzare dettagli come il prezzo e fare così clic sul sito Web del brand per acquistare direttamente l’articolo che desiderano. Più di 90 milioni di account al mese hanno cliccato su un post per avere maggiori informazioni sul prodotto segnalato dal Tag, secondo Instagram, dunque tali nuove funzionalità potrebbero facilitare l’esperienza d’acquisto e dare al contempo la possibilità ai brand di vendere di più.