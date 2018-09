Microsoft distribuisce nuovi update per Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha distribuito nuovi aggiornamenti cumulativi per alcune delle versioni di Windows 10 che ancora supporta. Nonostante il Patch Tuesday del mese di settembre 2018 sia stato distribuito appena una settimana fa, la casa di Redmond ha deciso di rilasciare nuovi update per Windows 10 April 2018 Update e per Windows 10 Fall Creators Update. Il rilascio di questi nuovi aggiornamenti non deve, comunque, stupire troppo.

Quando Windows 10 fu presentato, Microsoft sottolineò che avrebbe provveduto a rilasciare nuovi update di manutenzione una volta pronti e senza dover aspettare precise scadenze o ricorrenze. Il rilascio odierno, dunque, rientra nelle politiche della casa di Redmond di distribuire nuovi update non appena disponibili con l’obiettivo di migliorare la stabilità e le prestazioni di Windows 10 in maniera tale da poter offrire agli utenti una piattaforma il più stabile ed efficiente possibile. Più nello specifico, tutti coloro che dispongono di un PC con Windows 10 April 2018 Update potranno scaricare ed installare l’update KB4464218. Chi dispone, invece, di PC con Windows 10 Fall Creators Update potrà installare l’aggiornamento KB4464217.

Il change log ufficiale condiviso da Microsoft non è lunghissimo ed evidenzia la risoluzione, principalmente, di alcuni problemi di funzionamento con Windows Intune.

Il suggerimento, dunque, è quello di provvedere quanto prima ad effettuare il download e l’installazione di questi nuovi aggiornamenti attraverso il ben noto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione, Windows 10 chiederà di riavviare i PC per rendere effettive le modifiche apportate al sistema operativo.

Questi nuovi update non introducono, invece, alcuna novità. Per l’introduzione di nuove funzionalità bisognerà attendere il rilascio di Windows 10 Ocotber 2018 Update che arriverà nel corso del mese di ottobre.