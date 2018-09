Filippo Vendrame,

Brutte notizie per i clienti di rete fissa di TIM. L’operatore, infatti, ha iniziato ad inviare ai clienti una comunicazione di modifica unilaterale che colpirà alcune offerte a partire dal prossimo primo novembre 2018. La comunicazione, trattandosi di una rimodulazione delle offerte di rete fissa, arriverà direttamente all’interno delle bollette. Nello specifico, l’offerta Internet Senza Limiti passerà da 27,19 euro al mese a 28 euro al mese. TIM Smart, invece, costerà ai clienti dell’operatore 1,90 euro in più al mese.

La motivazione che TIM ha dato per giustificare questo aumento tariffario è sempre la stessa e cioè che punta a voler armonizzare i costi delle sue offerte per offrire ai suoi clienti i migliori livelli di qualità dei servizi. Le novità, negative, non finisco, purtroppo, qui. Sempre a partire dal primo di novembre, il costo di invio della fattura cartacea passerà da 2 euro a 2,50 euro. Un aumento voluto, in questo caso, per sensibilizzare i clienti dell’operatore a preferire la fattura elettronica piuttosto che quella cartacea. Ovviamente, se i clienti TIM non volessero accettare queste rimodulazioni potranno sempre recedere dal contratto come previsto dall’articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Recesso che potrà avvenire senza penali o costi di disattivazione.

Il recesso potrà essere richiesto entro il prossimo 31 ottobre via PEC, via raccomandata AR o attraverso l’area clienti MyTIM Fisso. Novità anche per TIMVISION. Sempre dal primo novembre 2018, la visione dei contenuti potrà avvenire solo da un dispositivo compatibile e non su di un massimo di 6 come è concesso oggi. Sempre dalla medesima data, la visione dei contenuti attraverso TIMVISION da rete mobile comporterà il consumo del traffico dati a disposizione nella propria offerta.

Per provare a mitigare queste novità negative, TIM ha deciso di offrire alcuni benefit ai clienti rimodulati. L’operatore offrirà 5 Giga in regalo per 3 linee mobili ricaricabili TIM nel proprio nucleo famigliare; uno smartphone LG K4 4G a 0,99 euro al mese per 48 rate con addebito in bolletta; sconti e vantaggi su Timparty.