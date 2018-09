Windows 10, le funzioni rimosse da October Update

Filippo Vendrame,

Il nuovo aggiornamento funzionale Windows 10 October 2018 Update è quasi pronto. Tra circa un mese Microsoft rilascerà questo nuovo importante update che introdurrà moltissime novità e che migliorerà sensibilmente l’esperienza d’uso della piattaforma. Tuttavia, come accade ogni volta che la casa di Redmond distribuisce un aggiornamento di questa portata, accanto alle nuove funzionalità, la società va anche ad eliminare dal suo sistema operativo una serie di funzioni ritenute oramai obsolete.

Microsoft, dunque, ha condiviso con i suoi utenti tutte le funzioni di Windows 10 che saranno rimosse con October 2018 Update e le funzioni che rimarranno ancora presenti ma che non saranno più supportate. Tra le funzioni rimosse, il gigante del software evidenzia, innanzitutto, Distributed Scan Management, un sistema di gestione per gli scanner oggi non più utilizzato. Rimosse anche le impostazioni di FontSmoothing che permette di modificare l’antialiasing dei caratteri del sistema operativo. Microsoft ha rimosso anche l’app Hologram che è stata sostituita da Mixed Reality Viewer.

Rimosse anche limpet.exe, l’app Phone Companion e la Trusted Platform Module (TPM) management console. Infine, Microsoft ha eliminato la possibilità di poter ottenere aggiornamenti per Windows Embedded Developer Update for Windows Embedded Standard 8 e Windows Embedded 8 Standard.

Accanto a queste funzionalità rimosse ci sono anche quelle presenti ma non più supportate che in futuro, dunque, potrebbero essere rimosse del tutto. Le API CDF che permettono di sbloccare il PC attraverso un indossabile sono obsolete e non più utilizzate in quanto Microsoft ha introdotto il nuovo strumento Dynamic Lock. Anche OneSync è stato reso inutile in quanto le sue funzioni sono state inserite nell’app Outlook. Infine, lo strumento di cattura degli screenshot di Windows 10 è stato reso obsoleto dall’arrivo della nuova app Snip & Sketch che offre nuove funzionalità ed un’esperienza d’uso migliore.

Windows 10 October 2018 Update arriverà nel mese di ottobre anche se una data ufficiale non è stata, ancora, comunicata.