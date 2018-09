Withings Steel HR Sport, smartwatch per fitness

Floriana Giambarresi,

Meno di due anni dopo che Nokia ha acquistato Withings, e a pochi mesi dall’annuncio che il fondatore di Withings Eric Carreel ne ha riacquistato la proprietà, l’azienda francese torna sul mercato con un nuovo logo, un nuovo sito Web, una nuova app e soprattutto un nuovo prodotto: si chiama Withings Steel HR Sport e rappresenta il tentativo della compagnia di rinnovare la propria attenzione nello spazio degli smartwatch per il fitness.

Withings Steel HR Sport ha l’aspetto di un orologio analogico semplice ed elegante, ma dotato di caratteristiche uniche: dispone infatti di un sottoquadrante che tiene traccia dei progressi effettuati dall’utente nell’arco della giornata, oltre a un piccolo display circolare che mostra le informazioni di base come la data, le notifiche e il livello della batteria, ma che viene utilizzato anche per mostrare vari dati relativi alla salute come la frequenza del battito cardiaco.

Lo smartwatch ha infatti a bordo un cardiofrequenzimetro e include il monitoraggio del sonno, offre resistenza all’acqua fino a 50 metri, un allarme intelligente che sveglia l’utente nel momento “ottimale” e il monitoraggio multisport per oltre 30 diverse attività fisiche, tra cui yoga, pallavolo e sci. Disponibile anche l’indicatore VO2 max, che misura la capacità del cuore e dei muscoli di convertire l’ossigeno in energia durante l’esercizio fisico.

Steel HR Sport condivide molte delle stesse caratteristiche dello Steel HR rilasciato da Nokia nel 2016, tra cui la durata della batteria fino a 25 giorni. Offre anche connettività GPS, infatti abbinandolo a uno smartphone sarà possibile seguire gli allenamenti effettuati a piedi o in bicicletta e visualizzare in seguito il percorso effettuato mediante l’app Health Mate (disponibile sia per Android che per iOS). Le funzionalità di notifica sono migliorate, poiché non sono più limitate a sole chiamate, messaggi ed eventi: ora, l’orologio può mostrare notifiche da oltre 100 app, come ad esempio le ultime notizie, avvisi sui voli o messaggi da app social.

Withings Steel HR Sport è disponibile in un quadrante nero o bianco, con una fascia in silicone grigio standard, al prezzo di 199,95 dollari, tramite il sito Web ufficiale o Amazon.