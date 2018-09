Xiaomi Redmi Note 6 Pro, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato a fine giugno il Redmi 6 Pro. Circolano ora indiscrezioni su un modello più grande con quattro fotocamere e denominato Redmi Note 6 Pro. Al momento non è noto se arriverà anche in Italia, dove attualmente è possibile acquistare l’ottimo Redmi Note 5, considerato uno dei migliori smartphone di fascia media sul mercato.

In base alle informazioni e ad alcune immagini pubblicate online, il Redmi Note 6 Pro avrà un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 6,26 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel). Il rapporto di aspetto 19:9 indica chiaramente la presenza di un notch nella parte superiore del display. Xiaomi ha aumentato la larghezza rispetto al Redmi 6 Pro per fare spazio alla doppia fotocamera frontale con sensori da 20 e 2 megapixel, come si può vedere nella foto all’inizio dell’articolo.

Anche per quella posteriore è prevista una configurazione dual con sensori da 12 e 5 megapixel, flash dual LED e autofocus Dual Pixel. Sembra quindi che il produttore voglia privilegiare i selfie e attirare gli utenti che usano soprattutto questa modalità di scatto. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 636, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM.

Altri componenti sono il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con la nota interfaccia MIUI. Il Redmi Note 6 Pro potrebbe essere uno dei primi smartphone Xiaomi con la nuova versione 10. Quattro i colori previsti al lancio: nero, blu, oro e rosso. L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire nelle prossime settimane