FIFA 19 si mostra nel trailer L’Ora dei Campioni

Mancano ormai pochi giorni al debutto ufficiale nei negozi di FIFA 19, nuova e attesa iterazione del gioco calcistico di cui EA Sports ne ha appena rilasciato un nuovo trailer, intitolato L’Ora dei Campioni, che offre una panoramica estesa delle tante stelle mondiali del calcio che appariranno in-game.

Nel filmato, EA Sports anticipa infatti le grandi sfide tra le squadre più prestigiose d’Europa per la conquista della UEFA Champions League. A contendersi il titolo più ambito, oltre a Cristiano Ronaldo, Neymar e Dybala, anche le glorie del passato come Ronaldo de Lima, Steven Gerrard e Alessandro Del Piero.

Un filmato divertente, che anticipa di poco l’uscita di FIFA 19, che sarà disponibile nei negozi in versione fisica e virtuale dal 28 settembre per PlayStation 4, Xbox One, Origin per PC e Nintendo Switch. Prenotando adesso la Champions Edition si potrà giocarlo con tre giorni di anticipo e fino a 20 pacchetti oro premium maxi di FUT. PES 2019, il suo diretto rivale, ha invece fatto il suo debutto a fine agosto.