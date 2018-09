Vodafone Special Minuti 50GB per tutti

Filippo Vendrame,

Vodafone punta a voler conquistare i clienti dei suoi rivali attraverso una nuova offerta operator attack decisamente molto ghiotta. Trattasi di Vodafone Special Minuti 50GB che l’operatore ha deciso di aprire a tutti. La tariffa, infatti, originariamente era dedicata solamente ai nuovi clienti che portavano il loro numero da TIM e CoopVoce. Adesso, invece, questa nuova offerta è stata allargata anche a tutti coloro che provengono da Iliad, Wind, Tre e LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Nòverca Full (KenaMobile), Digitel Italia e Digi Mobile FULL.

Vodafone Special Minuti 50GB, in versione “allargata”, sarà attivabile nei negozi ufficiali dell’operatore ma solamente sino al prossimo 20 settembre. Trattasi, dunque, di un’offerta molto limitata nel tempo che gli interessati dovranno cogliere al volo per non perdere l’opportunità di aderire ad una proposta tariffaria davvero molto interessante. Vodafone Special Minuti 50GB prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ben 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a soli 10 euro al mese.

In caso non si riuscisse a fare in tempo ad aderire a questa speciale tariffa, Vodafone continua ad offrire anche un’altra interessante proposta operator attack. Trattasi di Vodafone Special Minuti 30 Giga che offre chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet 4G a 7 euro al mese. In questo caso, però, l’offerta è dedicata a chi proviene da Iliad, Tre e alcuni Operatori Virtuali.

Tutte le offerte “Vodafone Special Minuti” prevedono un costo d’attivazione di 10 euro più il costo dell’acquisto della SIM.