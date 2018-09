Huawei Mate 20, funzionalità della fotocamera

Luca Colantuoni,

Huawei presenterà i nuovi Mate 20 e Mate 20 Pro durante l’evento del 16 ottobre organizzato a Londra. Il produttore ha condiviso su Weibo alcuni teaser che confermato la forma quadrata del modulo fotografico posteriore. Gli esperti di XDA Developers hanno invece scoperto alcune funzionalità dell’app Fotocamera nel codice della EMUI 9.

La prima novità è denominata Underwater Mode. Non è possibile confermare se i Mate 20 e Mate 20 Pro potranno essere utilizzati sott’acqua, ma nel codice viene indicata la possibilità di scattare foto in immersione premendo il pulsante “volume giù”. Per registrare un video è necessario premere il pulsante “volume su”, mentre la pressione del pulsante di accensione dello smartphone permette di attivare la fotocamera. La funzionalità potrebbe essere disponibile anche su altri smartphone, in quanto nel codice è stata trovata l’immagine di una custodia protettiva.

Altra novità è AI Cinema. Grazie alla dual NPU del processore Kirin 980, lo smartphone riconosce automaticamente gli oggetti nel video e applica specifici filtri in tempo reale. Quando AI Cinema è attivato, l’utente può utilizzare anche la funzionalità AI Zoom per i video a 1080p che consente di aggiustare automaticamente il livello di zoom in modo da mantenere il soggetto al centro. Video Bokeh, infine, permette di sfocare lo sfondo e aggiungere forme per creare l’illusione della luce.

Come si può vedere nel breve video, Huawei ha confermato la forma quadrata del modulo fotografico posteriore, visibile nell’immagine in evidenza. In base alle ultime indiscrezioni, il Mate 20 Pro dovrebbe avere un sensore principale RGB da 40 megapixel, un sensore secondario monocromatico da 20 megapixel e una terza fotocamera con sensore RGB da 8 megapixel, teleobiettivo e zoom ottico 3x. Quest’ultima sarà presente anche nel Mate 20, mentre le altre due avranno risoluzioni da 20 e 12 megapixel.

Il Mate 20 Pro dovrebbe avere uno schermo curvo con un ampio notch nella parte superiore, mentre per il Mate 20 di prevede uno schermo flat e un notch a goccia (waterdrop). Altre possibili specifiche sono 6 o 8 GB di RAM, 128 GB di storage, batteria da 4.000 mAh e sistema operativo Android 9 Pie.