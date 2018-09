Samsung Galaxy A7, tre fotocamere posteriori

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato un nuovo smartphone appartenente alla serie Galaxy A. Il CEO DJ Koh aveva promesso caratteristiche innovative per la fascia media e infatti il Galaxy A7 è il primo dispositivo del produttore coreano con tre fotocamere posteriori. Il lettore di impronte sul lato destro è stato invece introdotto con il recente Galaxy J6+.

Il Galaxy A7 possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover), come gli ultimi modelli della serie Galaxy A. Anche il design è simile, ma lo spessore delle cornici è leggermente inferiore rispetto a quelle del Galaxy A8. Samsung ha inoltre spostato i pulsanti del volume sul lato destro, dove è stato posizionato anche il sensore biometrico (sotto il pulsante di accensione). Invece della doppia fotocamera frontale, il produttore ha scelto una tripla fotocamera posteriore con un layout verticale.

Questa è chiaramente la principale caratteristica dello smartphone. Dall’alto verso il basso troviamo dunque una fotocamera di profondità con sensore da 5 megapixel e obiettivo con apertura f/2.2, una fotocamera con sensore da 24 megapixel e obiettivo con apertura f/1.7 e una fotocamera con sensore da 8 megapixel e obiettivo grandangolare (120 gradi) con apertura f/2.4. È possibile quindi ottenere immagini nitide in condizioni di scarsa illuminazione, catturare una maggiore larghezza della scena ed applicare l’effetto bokeh mediante la funzionalità Live Focus. Con Scene Optimizer vengono inoltre applicati i corretti valori di contrasto, luminosità e colore.

La fotocamera frontale ha invece un sensore da 24 megapixel, obiettivo con apertura f/2.2 e flash LED. Oltre all’effetto bokeh (Selfie Focus) sono disponibili il Pro Lightning Mode e le AR Emoji. Il Galaxy A7 ha uno schermo Super AMOLED da 6 pollici (2220×1080 pixel), processore octa core a 2,2 GHz, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC (opzionale) e LTE, porta USB Type-C, altoparlante con audio Dolby Atmos e batteria da 3.300 mAh.

Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Il Galaxy A7 verrà offerto in quattro colori (nero, blu, oro e rosa) in Europa e Asia. Samsung non ha comunicato il prezzo, ma si prevede una cifra di circa 350 euro.