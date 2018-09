Apple iPhone XS e XS Max, l’offerta di 3 Italia

Filippo Vendrame,

3 Italia ha inserito all’interno dei suoi listini i nuovi ed attesi iPhone XS e iPhone XS Max che oggi debuttano ufficialmente in Italia. L’operatore, per l’occasione, ha voluto confezionare un’offerta ad hoc per consentire ai suoi clienti di poterli acquistare agevolmente senza dare fondo subito alla loro carta di credito. I nuovi iPhone potranno, dunque, essere acquistati a rate attraverso i piani tariffari ALL-IN Power e FREE Power. Trattasi di tariffe espressamente dedicate ai nuovi smartphone di casa Apple.

Nello specifico, il piano ALL-IN Power prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile oltre a 60 GB di traffico dati. Incluso anche il ben noto ed apprezzato servizio Giga Bank. Prezzo di 9,99 euro al mese più il canone dello smartphone scelto. La nuova FREE Power dedicata ai nuovi iPhone, invece, prevede sempre chiamate illimitate, 60 GB di Internet ed il servizio Giga Bank. In questo caso, però, lo smartphone è incluso nel prezzo del canone mensile. La nuova FREE Power parte da 49,99 euro al mese e consente il cambio dello smartphone ogni anno.

Di seguito i costi esatti e gli anticipi da corrispondere per i nuovi iPhone XS. Si ricorda che 3 Italia prevede in tutti i casi un vincolo minimo di 30 mesi.

Apple iPhone XS con ALL-IN Power

Apple iPhone XS 64 GB : 30 euro al mese con anticipo di 169 euro

: 30 euro al mese con anticipo di 169 euro Apple iPhone XS Max 64 GB : 30 euro al mese con anticipo di 269 euro

: 30 euro al mese con anticipo di 269 euro Apple iPhone XS 256 GB : 35 euro al mese con anticipo di 199 euro

: 35 euro al mese con anticipo di 199 euro Apple iPhone XS Max 256 GB : 35 euro al mese con anticipo di 299 euro

: 35 euro al mese con anticipo di 299 euro Apple iPhone XS 512 GB : 40 euro al mese con anticipo di 289 euro

: 40 euro al mese con anticipo di 289 euro Apple iPhone XS Max 512 GB: 40 euro al mese con un anticipo di 389 euro

Apple iPhone XS con FREE Power

Apple iPhone XS 64 GB : 44,99 euro al mese con anticipo di 169 euro

: 44,99 euro al mese con anticipo di 169 euro Apple iPhone XS Max 64 GB : 44,99 euro al mese con anticipo di 269 euro

: 44,99 euro al mese con anticipo di 269 euro Apple iPhone XS 256 GB : 49,99 euro al mese con anticipo di 199 euro

: 49,99 euro al mese con anticipo di 199 euro Apple iPhone XS Max 256 GB : 49,99 euro al mese con anticipo di 299 euro

: 49,99 euro al mese con anticipo di 299 euro Apple iPhone XS 512 GB : 54,99 euro al mese con anticipo di 269 euro

: 54,99 euro al mese con anticipo di 269 euro Apple iPhone XS Max 512 GB: 54,99 euro al mese con anticipo di 369 euro

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito dell’operatore.