Apple iPhone XS e XS Max, l’offerta di TIM

Filippo Vendrame,

Apple iPhone XS e XS Max debuttano oggi ufficialmente in Italia. TIM, partner ufficiale di Cupertino, ha deciso di lanciare un’offerta dedicata ai nuovi smartphone per consentire ai suoi clienti di poterli acquistare senza dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. Innanzitutto, tutti i clienti dell’operatore, sia quelli nuovi che vecchi potranno rateizzare l’acquisto dei nuovi iPhone addebitando le rate sulla propria carta di credito. TIM prevede un obbligo minimo contrattuale di 30 mesi. L’offerta è riservata ai clienti ricaricabili.

Apple iPhone XS 64 GB : 35 euro al mese con anticipo di 149 euro

: 35 euro al mese con anticipo di 149 euro Apple iPhone XS 256 GB : 35 euro al mese con anticipo di 319 euro

: 35 euro al mese con anticipo di 319 euro Apple iPhone XS Max 64 GB : 39 euro al mese con un anticipo di 129 euro

: 39 euro al mese con un anticipo di 129 euro Apple iPhone XS Max 256 GB : 39 euro al mese con un anticipo di 299 euro

: 39 euro al mese con un anticipo di 299 euro Apple iPhone XS 512 GB : 39 euro al mese con un anticipo di 429 euro

: 39 euro al mese con un anticipo di 429 euro Apple iPhone XS Max 512 GB: 39 euro al mese con anticipo di 529 euro

Differente, invece, l’offerta per quanto riguarda il piano “TIM Next“. Trattasi di una particolare tariffa che permette ai sottoscrittori di poter cambiare lo smartphone ogni anno attingendo all’interno di uno speciale catalogo dell’operatore. Anche in questo caso è previsto un vincolo contrattuale di 30 mesi. Scegliendo TIM Next, i clienti dell’operatore dovranno anche sottoscrivere una garanzia aggiuntiva per lo smartphone scelto. Costo di 5,90 euro al mese per la protezione da danni accidentali o 8,90 euro se si vuole includere anche la protezione dai furti. I costi per i nuovi iPhone XS sono i seguenti.

Apple iPhone XS 64 GB : 30 euro al mese con anticipo di 299 euro

: 30 euro al mese con anticipo di 299 euro Apple iPhone XS Max 64 GB : 35 euro al mese con anticipo di 249 euro

: 35 euro al mese con anticipo di 249 euro Apple iPhone XS 256 GB: 35 euro al mese con anticipo di 319 euro

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito dell’operatore o nei punti vendita ufficiali di TIM.