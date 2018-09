Hackaton contro gli abusi dei rifiuti urbani

Filippo Vendrame,

“Party Cloud Challenge per Genova” è un’Hackathon progettata per rendere più efficace la lotta agli abusi nel conferimento dei rifiuti urbani, in particolare di quelli ingombranti dismessi in zone non autorizzate generando degrado e disagi. Questa nuova maratona informatica nata con il sostegno di IBM Italia, Dock Joined in Tech, LifeGate Consulting, Codemotion e dai comini di Genova e Amiu, si svolgerà sino al prossimo 4 novembre.

Il focus di questa nuova Hackathon è tutto incentrato sull sviluppo di un prototipo di applicazione informatica su piattaforma IBM Cloud che, tramite software e algoritmi di image recognition, permetta l’individuazione di eventuali abusi e la loro segnalazione in tempo reale tramite SMS e altri strumenti ed altri sistemi di comunicazione. Le schede di segnalazione dovranno contenere vari elementi fra cui: foto/geolocalizzazione, il tipo di rifiuto ingombrante con relativo livello di pericolosità, informazioni su chi ha scaricato il rifiuto ingombrante e rilevazione di anomalie.

Ringrazio IBM, Dock Joined in Tech e tutti i soggetti coinvolti per l’opportunità e per l’aiuto concreto che sarà fornito da questa iniziativa. Il Comune di Genova ritiene imprescindibile il binomio pubblico-privato per migliorare la vita nella nostra città.

Il termine per iscriversi a questa nuova maratona informatica scadrà il prossimo 4 novembre 2018 ed entro il 18 dello stesso mese la giuria valuterà i lavori pervenuti secondo i seguenti criteri: utilità e valore dell’applicazione proposta, la sua attinenza al challenge, l’esecuzione tecnica e la presenza di uno schema architetturale dell’applicazione, il suo design, user experience, creatività e innovatività.

Ai vincitori dell’Hackathon “Party Cloud Challenge per Genova” andrà un premio di 3000 euro in buoni acquisto di Amazon.