Instagram, arrivano le GIF in Direct

Filippo Vendrame,

Instagram continuare ad introdurre sempre nuove funzionalità pensate per arricchire l’esperienza utente all’interno della sua applicazione. L’ultima novità è stata annunciata nella serata di ieri all’interno del suo blog ufficiale. Trattasi del supporto alle GIF all’interno di Instagram Direct. La novità è molto semplice ma potrebbe risultare molto gradita per tutti gli utenti della piattaforma che si scambiano molti messaggi attraverso Instagram Direct. Utilizzare questa nuova funzione è davvero molto semplice.

Gli utenti non dovranno fare altro che utilizzare il nuovo pulsante GIF all’interno di una chat per far apparire una selezione delle GIF di maggiore tendenza da poter utilizzare liberamente nei messaggi. Instagram prova a voler offrire ai suoi iscritti anche un pizzico di divertimento in più. Gli utenti, infatti, potranno lasciar decidere all’app quale GIF scegliere e condividere. Scegliendo il pulsante “Random”, dunque, sarà inviata un’immagine animata casuale. Queste novità sono tutte disponibili all’interno dell’ultima versione dell’applicazione di Instagram per iOS ed Android.

Ma il social network fotografico ha in serbo altre sorprese per i suoi utenti. Alcuni sviluppatori, infatti, hanno individuato la possibilità di poter restringere la visualizzazione di un post in base alla posizione geografica. In futuro, se la funzione diventerà pubblica, gli utenti potranno scegliere i Paesi in cui i post potranno essere visibili. Può sembrare una funzione potenzialmente superflua ma per le aziende potrebbe essere molto interessante visto che potranno pubblicare post pubblicitari con filtri geografici.

Altra funzionalità in test individuata, la più volte speculata possibilità di poter ricondividere un post. Instagram, dunque, ha molta carne sul fuoco e molto presto potrebbero arrivare nuove ed interessanti possibilità per tutti gli iscritti.