Motorola One arriva sul mercato italiano

Luca Colantuoni,

Il Motorola One, primo smartphone del produttore con schermo dotato di notch, arriva ufficialmente in Italia. Il lancio nel nostro paese doveva avvenire all’inizio del 2019, ma è stato deciso di anticipare il debutto dopo la positiva accoglienza ricevuta all’IFA 2018 di Berlino e le numerose richieste dei fan.

Il design è una delle peculiarità dello smartphone. Il Motorola One ha una cover in vetro con lati e angolo curvi che facilitano la prese e riducono il rischio di cadute accidentali. Frontalmente spicca l’ampio notch che ospita la fotocamera da 8 megapixel, la capsula auricolare e il flash LED. Lo spessore della cornice inferiore è piuttosto ridotto, in quanto il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro. Lo schermo Max Vision ha una diagonale di 5,9 pollici e una risoluzione HD+ (1520×720 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 19:9.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. Tra le funzionalità IA spicca Google Lens che permette di cercare informazioni sull’oggetto inquadrato. Non mancano la modalità ritratto, la registrazione di video 4K, gli effetti cinemagraph e time lapse.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e supporta la ricarica rapida TurboPower (sei ore di autonomia con una carica di 20 minuti). Il nome dello smartphone indica la presenza di Android One, quindi gli utenti troveranno la versione stock di Android 8.1 Oreo. Ciò significa aggiornamenti di sicurezza mensili per i prossimi tre anni e due major release del sistema operativo, ovvero Android 9 Pie e Android 10 Q. Il prezzo consigliato è 299,99 euro.