Vodafone OneNumber, l’offerta per gli Apple Watch

Filippo Vendrame,

L’Apple Watch Series 4 è arrivato ufficialmente in italia da oggi. Nello specifico, l’ultimo smartwatch di Cupertino sarà in vendita anche nella versione GPS + Cellular, cioè nella declinazione con connettività dati in grado di poter funzionare anche in assenza del collegamento con l’iPhone. In Italia, l’Apple Watch Series 4 GPS + Cellular è un’esclusiva di Vodafone che per lui ha confezionato un’offerta dedicata. Qualche giorno fa erano già emerse alcune indiscrezioni su Vodafone OneNumber, lo speciale piano tariffario dell’operatore dedicato a questo indossabile ma adesso sono arrivati tutti i dettagli.

Vodafone OneNumber è una speciale tariffa pensata esplicitamente per la eSIM inserita all’interno dello smartwatch. Nello specifico, Vodafone OneNumber va a duplicare l’offerta della propria SIM principale. Questo significa che gli utenti in possesso di questo indossabile potranno utilizzarlo senza il proprio iPhone sfruttando la tariffa attiva sullo smartphone. Potranno, dunque, chiamare e ricevere utilizzando il loro numero di telefono principale e potranno usare la rete dati entro i limiti previsti dalla loro tariffa. Inoltre, l’operatore, a tutti coloro che sottoscriveranno Vodafone OneNumber, regalerà 5GB di traffico Internet 4G aggiuntivo al mese che potrà essere utilizzato sia sullo smartphone che sullo smartwatch.

Vodafone OneNumber prevede un canone di 5 euro al mese con i primi tre mesi gratuiti. L’operatore evidenzia che per poter attivare questa speciale opzione, gli utenti dovranno essere clienti Vodafone ricaricabile o abbonamento con un’offerta che include traffico dati in 4G.

Inoltre, la medesima Vodafone OneNumber può essere attivata anche sull’Apple Watch Series 3 GPS + Cellular che, finalmente, è arrivato in Italia sempre in esclusiva con Vodafone.

Maggiori informazioni sull’opzione tariffaria direttamente all’interno del sito di Vodafone.