Windows 10, terzo aggiornamento di settembre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 e, precisamente, per le versioni April 2018 Update, Fall Creators Update, Creators Update e Anniversary Update. Solo un paio di giorni fa la casa di Redmond aveva distribuito un nuovo aggiornamento cumulativo per il suo sistema operativo, mentre il patch Tuesday risale a poco più di una settimana fa. Un comportamento un po’ anomalo per Microsoft che si può comunque spiegare leggendo i change log dei correttivi rilasciati. Il Patch Tuesday si era caratterizzato per essere stranamente blando con un change log davvero molto modesto. Anche l’ultimo recente aggiornamento cumulativo non prevedeva modifiche particolarmente importanti.

L’odierno update, invece, porta in dote un change log davvero molto nutrito. La casa di Redmond, dunque, ha distribuito una serie di aggiornamenti molto importanti che vanno a risolvere una serie di problematiche dei sistemi operativi in moltissime aree. Da un certo punto di vista può essere visto come il vero Patch Tuesday del mese di settembre. Il suggerimento, dunque, è quello di effettuare gli aggiornamenti il prima possibile per poter installare sui PC tutte le ultime ottimizzazioni che la casa di Redmond ha preparato per il suo innovativo Windows 10. Gli update sono disponibili attraverso il classico canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche. Trattasi, comunque, solo di aggiornamenti qualitativi. Dunque, non sono presenti novità di sistema. Per quelle bisognerà attendere il debutto, oramai prossimo, di Windows 10 October 2018 Update che arriverà nel corso del mese di ottobre.