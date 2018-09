3 Italia, nuove Play Master e Play Power

Filippo Vendrame,

3 Italia ha deciso di mettere mano al suo listino consumer per proporre una serie di novità tariffarie. In particolare, sia per i nuovi che i già clienti, l’operatore lancia le nuove Play Master e Play Power. Trattasi di offerte senza vincoli e con addebito sul credito residuo. Nello specifico, la nuova tariffa Play Master offre ai sottoscrittori 1000 minuti di chiamate verso tutti e 15 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese. Invece, Play Power offre 1000 minuti di chiamate verso tutti e 30 GB di traffico Internet a 9,99 euro al mese.

Costo di attivazione di 3 euro per chi effettuerà portabilità, di 9 euro per i nuovi clienti senza portabilità e di 19 euro per i già clienti. ALL-IN Master e ALL-IN Power sono offerte disponibili per tutti che prevedono l’addebito su Carta di Credito o Conto Corrente. Offrono chiamate illimitate verso tutti e 30 GB di traffico Internet o 60 GB di traffico Internet. Prezzo di 6,99 euro e di 9,99 euro al mese. Tra i servizi inclusi GIGA BANK e Apple Music per 6 mesi. In caso di abbinamento con l’offerta di rete fissa Super Fibra, la tariffa ALL-IN Master prevede un canone di soli 5 euro e il traffico dati diventa illimitato (anche per ALL-IN Power).

Per chi vuole abbinare uno smartphone alla propria offerta, 3 Italia offre FREE Master con prezzi a partire da 21,99 euro al mese o FREE Power con prezzi a partire da 22,99 euro al mese. In abbinamento con l’offerta di rete fissa Super Fibra, il traffico dati diventa illimitato.

Super Internet 15 e 30 Giga offrono, invece, 15 e 30 GB di traffico Internet al prezzo di 5,99 e 8,99 euro. Se si sceglie di addebitare il costo su carta di credito o conto corrente bancario, i GB a disposizione raddoppiano con GIGA BANK.

Super Internet Express, invece, offre 60 GB a 19,99 euro da consumare in 3 mesi. Novità anche per 3CUBE disponibile a 8,99 euro al mese con 60 GB di traffico dati. I clienti potranno optare anche su 3CUBE XL con 80 GB a 12,99 euro al mese. Entrambe le offerte offrono di serie l’opzione Night Free.

Prorogate, invece, le offerte di rete fissa. Maggiori dettagli all’interno del sito dell’operatore.