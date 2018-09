Amazon, offerte per la casa intelligente

Filippo Vendrame,

Amazon punta a voler rendere smart le case degli italiani. Per farlo ha deciso di lanciare un’intera settimana di sconti sui prodotti che possono rendere intelligente un’abitazione. Da oggi 24 settembre e sino al prossimo 30 del mese, il colosso dell’ecommerce ha approntato una vetrina all’interno della quale gli utenti potranno trovare sconti su moltissimi prodotti per la domotica.

Come di consueto, le promozioni lanciate da Amazon varieranno di giorno in giorno. Il suggerimento, dunque, è quello di tenere sempre sotto controllo questa vetrina promozionale per non lasciarsi scappare nessuna offerta speciale. Per chi vuole rendere più smart la propria casa, trattasi sicuramente di un’occasione da non lasciarsi scappare facilmente. Per esempio, se si è in cerca di un robot per le pulizie domestiche in grado di alleggerire gli impegni quotidiani, Amazon offre in sconto il modello iRobot Roomba 671 che può essere gestito tranquillamente da remoto anche attraverso un’applicazione per smartphone grazie al suo supporto alle reti WiFi.

iRobot Roomba 671 è offerto al prezzo di 289,99 euro. Se il fine sono sempre le pulizie di case fatte in maniera smart, il colosso dell’ecommerce propone anche una valida alternativa ai prodotti di iRobot. Amazon, dunque, ha deciso di scontare anche il modello Ecovacs Robotics Deebot Ozmo 930 gestibile sempre attraverso un’applicazione per smartphone. Prezzo di 479,89 euro.

Anche se l’estate sta finendo, il condizionatore può essere utilizzato anche per scaldare gli ambienti durante le prime giornate fredde se dotato di pompa di calore. Gli ultimi modelli sono tutti smart ma per chi dispone di prodotti non di ultima generazione, Tado ha realizzato un sistema che permette di renderli tutti intelligenti. Il Climatizzazione Intelligente tado° V2 permette di gestire da remoto qualsiasi vecchio condizionatore che potrà essere controllato attraverso un’applicazione per smartphone. Prezzo di 124,99 euro.

Infine, se si vuole rendere l’illuminazione della casa più smart, Amazon sconta il lampadario Philips Smart Volume Chiffon dotato della lampadina smart Philips Hue White and color che può essere gestita da remoto per cambiare colore e luminosità. Prezzo di 88,50 euro.