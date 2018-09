Marco Grigis,

Apple ufficializza l’acquisizione di Shazam, la piattaforma per il riconoscimento dei brani musicali, dopo aver ricevuto il via libera all’operazione a livello europeo. Il gruppo di Cupertino ha infatti rilasciato un comunicato per confermare il passaggio, sebbene al momento non siano stati svelati i piani futuri dell’azienda.

Così come annunciato, a seguito del via libera da parte della Commissione Europea e dell’assenza di possibili limitazioni per la concorrenza nell’universo dello streaming, Apple ha finalizzato l’acquisizione della nota applicazione Shazam. A confermarlo è Oliver Schusser, Vice President di Apple Music:

Apple e Shazam hanno alle spalle una lunga storia insieme. Shazam è stata fra le prime app disponibili al momento del lancio del nostro App Store e si è affermata come una delle app preferite dagli appassionati di musica in tutto il mondo. Condividiamo la stessa passione per il mondo musicale e l’innovazione, perciò non vediamo l’ora che i nostri team inizino a lavorare insieme per offrire ancora più modi di scoprire e ascoltare musica.

L’applicazione è decisamente popolare su tutte le piattaforme, tanto che è stata scaricata 1 miliardo di volte e vede ritmi di traffico altissimi, pari a 20 milioni di canzoni identificate ogni giorno. Il funzionamento è molto semplice: è sufficiente attivare l’applicazione quando si sente un brano musicale di cui non si conosce il nome e, sfruttando il microfono del proprio device, il sistema analizza i dati sonori per rimandarne nome, artista, album e altre informazioni utili.

Al momento, così come già anticipato, non è noto quali siano i progetti di Apple per l’applicazione, ma è probabile che venga inserita all’interno di Apple Music, la piattaforma di streaming del gruppo. Il software, tuttavia, dovrebbe rimanere disponibile anche sulle altre piattaforme e i dispositivi di terze parti a oggi compatibili. Non resta che attendere, di conseguenza, tutte le novità provenienti dalla società di Apple Park.