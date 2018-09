Apple Watch: rilevamento caduta per gli over 65

Marco Grigis,

I nuovi Apple Watch Series 4 sono giunti nelle mani dei consumatori da pochissimi giorni e, tra le nuove funzioni annunciate, vi è anche il rilevamento della caduta. Questa feature, infatti, permette allo smartwatch di sfruttare i propri sensori per identificare un incidente improvviso e, se necessario, allertare autonomamente i soccorsi. Molti utenti, tuttavia, hanno testato la funzione senza ottenere alcun risultato: dopo aver simulato una caduta, il device non ha mostrato alcuna risposta. La ragione è molto semplice: la funzione è attiva di default solo per gli over 65, per tutti gli altri deve essere attivata manualmente.

Così come spiegato da MacRumors, un utente su Reddit ha trovato la documentazione estesa della nuova funzione Fall Detection di Apple Watch Series 4. Così come confermato da Apple, la feature è attiva di default per tutti gli utenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di vita, una soglia più che comprensibile: nella terza età, infatti, anche le cadute apparentemente più banali possono provocare conseguenze serie.

Non si tratta, però, di una precisa limitazione voluta da Cupertino, poiché tutti i proprietari dello smartwatch possono comunque accedervi. È sufficiente, infatti, entrare nelle impostazioni del dispositivo e abilitare la funzionalità dalla sezione dedicata alle emergenze.

Il sistema, creato a seguito di numerose sperimentazioni e dopo aver raccolto dati analitici in diverse condizioni di utilizzo, funziona in modo molto semplice. Quando il dispositivo rileva una brusca e improvvisa caduta, di un’intensità tale da poter aver determinato delle conseguenze gravi sull’utente, mostra sullo schermo una domanda. All’utente, infatti, viene chiesta conferma dell’incidente: a questo punto si potrà confermare una richiesta di soccorso o, ancora, annullare la chiamata. Se il proprietario dello smartwatch non risponde in un lasso di tempo prestabilito, il dispositivo provvede autonomamente ad allertare i soccorsi, fornendo ai servizi d’assistenza la posizione GPS dell’utente, probabilmente privo di coscienza a seguito del trauma.

Galleria di immagini: Apple Watch Series 4, le foto