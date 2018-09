Wind lancia le nuove All Inclusive

Filippo Vendrame,

Wind mette mano al suo listino consumer e annuncia una serie di novità interessanti, lanciando nuove versioni dei suoi piani tariffari “All Inclusive“. Innanzitutto, la nuova Wind All Inclusive offre chiamate illimitate, 100 SMS e ben 20 GB di traffico Internet 4G a soli 12 euro al mese. Se il cliente addebita il costo della tariffa su carta di credito o conto corrente bancario, il canone scende a 10 euro al mese.

La nuova offerta dedicata ai clienti under 30, Wind All Inclusive Young, offre, adesso, chiamate illimitate, 100 SMS e 20 GB di Internet 4G a 9 euro al mese. Se il cliente addebita su carta di credito o conto corrente, Wind offrirà 10 GB di Internet 4G in più al mese. Le nuove All Inclusive si caratterizzano, rispetto alle vecchie, per 10 GB di traffico dati in più. Traffico che sarà concesso anche a tutti coloro che le avevano attivate a partire dal 18 Giugno 2018. Il costo di attivazione è di 3 euro a patto di mantenere attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario Wind addebiterà ulteriori 16 euro. Se il cliente sceglierà di addebitare su carta di credito o conto corrente, in caso di recesso anticipato dovrà pagare ulteriori 27 euro.

Tutte le nuove All Inclusive prevedono l’opzione hot spot incluso, la Segreteria Telefonica, l’SMS MyWind e il servizio Chat No Stop.

Altra novità, la nuova offerta Noi Tutti Unlimited che offre chiamate illimitate verso tutti a 7 euro al mese. Costo di attivazione di 19 euro che scende a 4 euro per i nuovi clienti che effettueranno portabilità. Tutti coloro che non manterranno attiva la SIM per 24 mesi pagheranno 15 euro. I nuovi clienti possono attivare anche Wind Smart Pack che offre 30 GB, chiamate illimitate e uno smartphone incluso.

Per i clienti non italiani, l’operatore arancione offre la nuova Call Your Country che include chiamate illimitate verso Wind, 500 minuti in Italia e 250 minuti verso l’estero, 20 Giga, e International Plus. Il tutto a 10 euro al mese. Se il costo viene addebitato su carta di credito o conto corrente, Wind offrirà 30 GB di traffico. Con Call Your Country Premium, l’operatore arancione offrirà chiamate illimitate verso Wind, 500 minuti in Italia e 200 minuti verso l’estero, 30 Giga, e International Plus. Il tutto a 12 euro al mese.

Wind, infine, ha deciso di prorogare le offerte di rete fissa. Maggiori informazioni all’interno del portale dell’operatore.