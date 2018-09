Assassin’s Creed Odyssey, ecco il trailer di lancio

Floriana Giambarresi,

Quando mancano solamente 10 giorni dal debutto ufficiale nei negozi di tutto il mondo, Ubisoft ha rilasciato il trailer di lancio di Assassin’s Creed Odyssey, che fornisce una panoramica del gioco: «gli Dei non definiscono il tuo destino. Sfida la profezia e scegli il tuo destino. Questa è la tua Odissea!», sottolinea il noto publisher francese nel condividerlo al pubblico.

Il tema del video è “Forgia il tuo destino” e vi sono riferimenti alle rinnovate meccaniche di gioco: Assassin’s Creed Odyssey infatti porta con sé le migliori esperienze delle iterazioni passate ma con alcune novità di spessore, tra cui la possibilità di impersonare un personaggio maschile o femminile, di intrattenere relazioni, scegliere con chi combattere e stringere alleanze.

Assassin’s Creed Odyssey permetterà ai giocatori di vivere avventure incredibili in un mondo in cui ogni scelta è importante. I giocatori potranno giocare come Alexios o Kassandra e il gioco offrirà un nuovo sistema di dialogo. Torneranno i combattimenti navali mentre i giocatori potranno salire a bordo di una nave ed esplorare le isole dell’antica Grecia; il gioco includerà anche due modalità di gioco: Guided ed Exploration. Nella modalità guidata i segnalini verranno visualizzati in ogni momento e gli obiettivi delle missioni verranno assegnati automaticamente. In modalità Esplorazione, il giocatore dovrà investigare il mondo per scoprire obiettivi nuovi:

Trova luoghi inesplorati, scopri tesori nascosti o combatti in intere flotte nelle battaglie navali. Personalizza l’aspetto della tua nave, potenzia le armi per soddisfare i tuoi punti di forza e recluta membri dell’equipaggio con vantaggi esclusivi, personalizzando il combattimento navale al tuo stile.

Assassin’s Creed Odyssey è in uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC il 5 ottobre. Solo in Giappone sarà disponibile una versione particolare per Nintendo Switch ma giocabile via cloud.