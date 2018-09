Call of Duty Black Ops 4, le modalità multiplayer

Floriana Giambarresi,

Quando manca ormai poco al debutto sul mercato di Call of Duty: Black Ops 4, Activision ne ha rilasciato il trailer di lancio che è pieno di azione concentrandosi sulle tre principali modalità di gioco: multiplayer, zombie e il nuovissimo Battle Royale.

Rispetto alle precedenti iterazioni della serie, nel gioco imminente mancherà una campagna tradizionale per giocatore singolo, in quanto lo sviluppatore Treyarch ha optato per una focalizzazione su tre pilastri del gameplay: il multigiocatore competitivo, una modalità zombie e la modalità Blackout. Le modalità multiplayer e Blackout sono state tutte sottoposte a periodi di beta testing chiusi, ottenendo nel complesso un riscontro positivo ma c’è ancora molto che non si sa del gioco.

Il trailer di lancio di Black Ops 4 si concentra dunque sulla varietà di esperienze multiplayer che il gioco avrà da offrire. Mostra così i gadget, le ricompense, nuove armi e le abilità specialistiche. E per quanto riguarda gli Zombie, sembra che Black Ops 4 porti i giocatori in un colosseo dove combatteranno contro i non morti. Eccolo riportato qui di seguito:

La nuova modalità zombie offrirà tre diverse esperienze al momento del lancio: come si vede nel filmato, si tratta di “IX“, che si svolge su un’arena di battaglia romana, “Voyage of Despair” e “Blood of the Dead“. Il primo, lo scenario IX, ha anche ottenuto un proprio video musicale, con il singolo di Avenged Sevenfold, “Mad Hatter”, che sarà incluso nel loro EP Black Reign. Questo EP contiene tutte e quattro le canzoni che la band ha scritto per ciascuno dei quattro giochi della serie Black Ops.

Black Ops 4 sarà lanciato il 12 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC.