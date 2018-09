Ho. Mobile prolunga l’offerta da 40 GB

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha deciso di prolungare la sua offerta tariffaria da 40 GB e 7,99 euro. Originariamente, l’operatore virtuale aveva deciso di ritirarla il 24 settembre. Forte del suo successo, però, Ho. Mobile ha deciso di renderla sottoscrivibile ancora per un po’ e precisamente sino al 26 settembre. Gli interessati, dunque, avranno ancora due giorni di tempo per decidere di aderirvi.

Si ricorda che l’offerta tariffaria prevede l’acquisto di una SIM con o senza portabilità e la necessità di pagare 9,99 euro una tantum per l’attivazione del servizio. La tariffa di Ho. Mobile prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 40 GB di traffico Internet 4G Basic al costo di 7,99 euro al mese. Con la dicitura “4G Basic” si intende che la velocità massima di rete sarà limitata a 30 Mbps in download e a 30 Mbps in upload. Velocità, comunque, più che sufficienti per tutte le necessità.

L’offerta tariffaria dell’operatore virtuale non prevede vincoli temporali e non nasconde alcun costo accessorio. Inclusi nella tariffa servizi come SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, e trasferimento di chiamata.

Tutti i servizi a pagamento come gli oroscopi e le suonerie sono bloccati di default, mentre le numerazioni 199, 144, 166 e 899 sono disabilitate ma in caso di necessità possono essere riattivate attraverso l’applicazione di Ho. Mobile.

Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online e ritirate nei negozi oppure acquistate direttamente nei punti vendita dell’operatore.

Rimane, ovviamente, sempre sottoscrivibile anche la più recente offerta tariffaria di Ho. Mobile che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G Basic al prezzo di 9,99 euro.