Mediacom edgeBook S130E, ibrido con Windows 10

Luca Colantuoni,

Chi cerca un ibrido 2-in-1 più economico del Surface Go può acquistare il nuovo Mediacom edgeBook S130E. Analogamente al dispositivo Microsoft anche quello del produttore italiano coniuga le migliori caratteristiche di tablet e notebook, grazie alla presenza di una tastiera staccabile. La qualità costruttiva e la dotazione hardware è chiaramente adeguata al prezzo.

Il Mediacom edgeBook S130E possiede uno schermo IPS touch da 13,3 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e un processore Intel Celeron N4000, affiancato da 4 GB di RAM e un SSD da 128 GB. Se lo spazio di archiviazione non è sufficiente basta aggiungere una scheda microSD nell’apposito slot. Gli utenti che lavorano in mobilità possono utilizzare il dispositivo in modalità tablet. Chi invece preferisce la scrivania può collegare la tastiera retroilluminata e sfruttare il comodo cavalletto posteriore.

Il Mediacom edgeBook S130E è silenzioso, in quanto è stato progettato un efficiente sistema di raffreddamento fanless. La connettività è garantita dai moduli WiFi dual band e Bluetooth 4.0. Sono inoltre presenti una fotocamera da 2 megapixel, altoparlante, microfono, uscita cuffia da 3,5 millimetri, una porta USB 3.0 Type-C e una batteria da 11.000 mAh che offre un’elevata autonomia.

Il sistema operativo installato è Windows 10 Pro. Il peso del dispositivo è 1,435 Kg (1,047 Kg senza tastiera). Il Mediacom edgeBook S130E sarà disponibile presso i migliori store fisici e online a partire dall’inizio di ottobre. Il prezzo consigliato è 349,00 euro. Gli utenti riceveranno in regalo sei mesi di Infinity, la piattaforma di streaming on-demand di Mediaset che mette a disposizione un catalogo di oltre 6.000 titoli (film, serie tv e cartoni animati).