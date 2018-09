TicWarch E2, arriva il nuovo smartwatch Wear OS

Floriana Giambarresi,

Mobvoi deve aver avuto un certo successo con il suo smartwatch TicWatch Pro alimentato da Wear OS poiché l’azienda sta preparando un altro prodotto della stessa serie: è infatti stata pubblicata sul sito Web ufficiale una pagina teaser per un indossabile non ancora annunciato, dal nome TicWatch E2.

Chiaramente un aggiornamento del già disponibile Ticwatch E, il nuovo modello viene così anticipato sul sito Web di Mobvoi, che chiede a chiunque sia interessato a TicWatch E2 di iscriversi alla mailing list per ricevere ulteriori dettagli non appena saranno disponibili. Intanto, insieme al naming ufficiale, la casa produttrice ha rivelato che lo smartwatch sarà resistente all’acqua: «l’acqua è ora una tua amica», il che suggerisce la sua completa impermeabilità. Mobvoi aveva in precedenza ricevuto critiche per aver dotato Ticwatch E di una certificazione IP67, il che significa che l’orologio era in grado di resistere alla pioggia e al sudore ma che non era possibile portarlo in piscina. La nuova indicazione sembra pertanto suggerire che il modello di nuova generazione sarà adatto per attività come il nuoto.

Al momento non è stato reso noto nient’altro in relazione alle specifiche tecniche e alle caratteristiche in generale, ma è possibile ipotizzare che TicWatch E2 sarà alimentato da Wear OS. Rimane da vedere se Mobvoi adotterà o meno la nuova piattaforma Snapdragon Wear 3100 recentemente annunciata in via ufficiale da Qualcomm, destinata agli indossabili di nuova generazione.

Secondo fonti in rete è probabile che il nuovo smartwatch sarà rivelato in dettaglio entro la fine del 2018.