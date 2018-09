Volantino Unieuro: smartphone, tablet e PC

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 11 di ottobre. Il volantino è dedicato ai grandi elettrodomestici per la casa ma non mancano offerte e suggerimenti anche su prodotti ad alto tasso di tecnologia come smartphone, computer e televisori. Per esempio, tra gli smartphone debutta l’interessante Huawei Mate 20 Lite a 399,90 euro.

Nel volantino di Unieuro spiccano anche il Samsung Galaxy S9+ 256 GB a 899 euro, il Huawei Mate 10 Pro a 429 euro, il Huawei P20 Lite a 299,90 euro e l’iPhone 8 Plus 64 GB a 759 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’ultimo Apple iPad 4G 128 GB a 519 euro. Disponibile anche una piccola selezione di computer dotati del sistema operativo Windows 10 per tutti coloro che devono cambiare la propria vecchia macchina. Per esempio, spicca il modello Acer Swift 3 con display da 14 pollici, processore Intel Core i3 e 8 GB di memoria RAM a 499,99 euro.

Non mancano anche accessori e periferiche per il mondo dei PC come monitor e stampanti. Per gli amanti del gaming, Unieuro propone il bundle comprensivo dell’Xbox One S 1TB con il gioco FIFA 19, 2 mesi di Xbox Live Gold e 3 mesi di Xbox Game Pass a 249,99 euro. In alternativa è disponibile anche il bundle comprensivo della console PS4 1TB con un secondo controller ed il gioco FIFA 19 a 299,99 euro.

Gli amanti della fotografia, invece, potranno orientarsi verso la reflex Canon EOS 2000D al prezzo di 499,99 euro con inclusa una piccola stampante per sviluppare subito gli scatti.

Presente anche una selezione di televisori di ultima generazione che permettono di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Infine, presenti nel volantino gadget ed accessori come gli hoverboard.