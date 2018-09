Fortnite, bundle con Xbox One S e crossplay su PS4

Marco Locatelli,

Un bundle che farà sicuramente felici i fan di Fortnite sul fronte Microsoft. Major Nelson ha infatti annunciato un nuovo bundle Xbox One S con Fortnite, il battle royal fenomeno del momento.

Il pacchetto speciale include ovviamente una console Xbox One S e una copia del gioco targato Epic Games e diversi bonus in-game. La console sarà venduta nella sua versione bianca con un controller, sempre bianco, hard disk interno da 1 terabyte, un mese di abbonamento a Xbox Live Gold, trenta giorni di prova gratuita a Xbox Game Pass, e un codice per scaricare l’Eon Cosmetic Set, pacchetto che permette al giocatore di ottenere una skin, un’ascia e un deltaplano. Chiude il bundle 2.000 V Buck da spendere nel negozio di Fortnite.

Il bundle di Fortnite per Xbox One S sarà disponibile in Nord America già alla fine di questa settimana al prezzo di 299 dollari, mentre per il mercato europeo il lancio è previsto all’inizio di ottobre e probabilmente il costo sarà di 299 euro.

È di oggi un’altra interessante notizia per Fortnite, ma sul fronte PlayStation 4: Sony ha infatti annunciato che sulla sua console ammiraglia i giocatori potranno sfidare i “colleghi” di PC, Mac, Nintendo Switch e Xbox One senza alcun tipo di limitazione.

Sony su PlayStation 4 apre dunque alla funzionalità cross-play su Fortnite, già a partire da oggi attraverso una beta (non è ancora chiaro però quanto questa durerà). Una scelta che ha dello storico per il colosso nipponico, fino ad oggi molto chiuso da questo punto di vista ma che ora vuole tentare di intraprendere la strada del cross-play con una piccola selezione di titoli terze parti. Domani partirà la stagione 6 di Battaglia Reale.