Fujifilm GFX 50R, mirrorless da ben 51,4 megapixel

Floriana Giambarresi,

A un Photokina 2018 destinato a essere dominato da fotocamere full-frame mirrorless dai costi notevoli, Fujifilm spicca tra i produttori annunciando un prodotto avanzato e accattivante: si tratta della Fujifilm GFX 50R, una fotocamera mirrorless medio formato con sensore da ben 51,4 megapixel, toni unici, riproduzione del colore superiore e obiettivi ad alte prestazioni.

Costruita con un corpo in lega di magnesio sigillato in 64 punti per garantire resistenza a polvere e agenti atmosferici e con la capacità di essere utilizzata a temperature fino a -10 gradi centigradi, dunque in condizioni ambientali estreme, Fujifilm GFX 50R combina un sensore di medio formato con un corpo dal design stile telemetro, che ha un peso di circa 775 grammi (145g più leggera del modello Fujifilm GFX 50S) e uno spessore di soli 66,4mm, risultando dunque più sottile di 25mm della GFX 50S.

Al suo interno, un sensore CMOS medio formato da 51,4 megapixel con una gamma ISO da 100-12800 (espandibile a 50-102400) supportato da un motore per l’elaborazione delle immagini X-Processor Pro. La fotocamera supporta le popolari modalità di Simulazione Pellicola di Fujifilm che possono simulare le classiche tonalità dei titoli più popolari della società, tra cui Velvia, Provia e Acros. Fujifilm afferma di aver ottimizzato le micro lenti sul sensore per le prestazioni di raccolta della luce e la risoluzione dell’immagine, con il risultato di foto «che riproducono fedelmente la trama del soggetto, la sensazione tridimensionale e persino l’atmosfera di ogni scena».

Sette gli obiettivi Fujinon GF attualmente offerti dall’azienda per il sistema mirrorless medio formato della serie GFX, che coprono lunghezze focali da 23mm a 250mm, equivalenti a 18mm – 198mm nel formato pellicola 35mm, e tutti con potere risolvente fino a 100 megapixel. Fujifilm GFX 50R sarà in vendita nei negozi italiani a partire dalla metà di ottobre, al prezzo suggerito di 4575 euro.