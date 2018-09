Microsoft svela i Games With Gold di ottobre 2018

Filippo Vendrame,

Microsoft ha ufficializzato i titoli che renderà disponibili gratuitamente nel mese di ottobre 2018 all’interno della sua rinomata promozione Games With Gold. Trattasi della ben nota offerta speciale della casa di Redmond rivolta a tutti i possessori di una console Xbox One e Xbox 360 che hanno aderito al programma in abbonamento Xbox Live Gold che offre l’accesso ad una serie di servizi di valore aggiunto legati all’ecosistema Xbox. Nello specifico, la promozione Games With Gold propone mensilmente due giochi in omaggio sia per gli utenti Xbox One che per i possessori di una console Xbox 360.

Da evidenziare che grazie alla funzionalità di retrocompatibilità, gli utenti Xbox One potranno scaricare, installare e giocare anche ai titoli offerti per Xbox 360. Questo significa che i possessori di una console Xbox One, Xbox One S o Xbox One X potranno disporre di ben 4 giochi gratuiti. Più nello specifico, per il mese di ottobre 2018, i possessori di una console Xbox One potranno scaricare e giocare dal primo del mese all’arcade game co-op Overcooked. Dal 16 di ottobre, invece, Microsoft renderà disponibile anche l’action game Victor Vran. Molto interessanti anche i titoli in omaggio per Xbox 360.

Dal primo di ottobre, infatti, la casa di Redmond offrirà il racer Stuntman: Ignition. Dal 16 di ottobre, invece, sarà disponibile anche lo stealth game Hitman: Blood Money. Trattasi, dunque, di un’ottima opportunità che permetterà agli utenti di arricchire la propria raccolta di giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio.

I giochi rientranti nella promozione Games With Gold potranno essere scaricati direttamente da una sezione apposita della dashboard della console. Si ricorda, infine, che l’iniziativa Games With Gold è una promozione esclusiva di Microsoft che non si allarga agli store fisici o agli altri negozi online.