Marco Locatelli,

Spotify lancia una speciale offerta dedicata agli studenti maggiorenni. Si tratta di Premium for Students, pacchetto studiato dal colosso dello streaming musicale appositamente per gli studenti iscritti presso istituti di studi superiori accreditati, che non hanno già provato l’offerta Premium.

Nello specifico, l’offerta (dedicata solo a studenti di istituti superiori o università accreditate) prevede l’abbonamento a Premium a 0,99 euro al mese per tre mesi anziché a 9,99 euro. Al termine del trimestre iniziale in offerta, l’abbonamento passa a 4,99 euro. L’offerta scade il 29 ottobre. Spotify permette agli studenti di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. Da sottolineare che l’offerta è dedicata solamente a chi non ha ancora provato l’offerta Premium.

Ricordiamo che l’abbonamento Premium comprende la modalità offline, permette di ascoltare tutta la musica che si vuole senza alcuna interruzione pubblicitaria, offre la possibilità di ascoltare qualunque brano anche dallo smartphone, semplicemente premendo “Avanti” si può skippare i brani illimitatamente, audio di qualità elevata.

Al momento facendo il passaggio a Spotify Premium i primi 30 giorni di prova Premium saranno gratuiti. Finito il periodo di prova, l’abbonamento avrà un costo di 9,99 euro al mese. Esiste inoltre la formula Spotify Family che, con 14.99 euro, permette di condividere l’abbonamento con altre 5 persone mantenendo comunque il proprio account individuale. È possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Di recente Spotify ha esteso il limite dei brani scaricabili per gli utenti di Premium. Se prima il limite massimo era infatti di 3.333 brani su tre dispositivi differenti (quindi totale di 9.999 canzoni), ora questo tetto è stato portato a 10.000 canzoni per device, su un massimo di cinque. Totale: 50 mila contenuti scaricabili.