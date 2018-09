Switch, senza Online i save su cloud durano 3 mesi

Marco Locatelli,

Novità positiva per quanto riguarda i tanto controversi salvataggi su cloud di Nintendo Switch Online, il servizio online della grande N partito il 19 settembre.

Se è vero che dalle prime informazioni emerse (anche dalle FAQ ufficiali di Nintendo) sembrava che una volta scaduto l’abbonamento al servizio i salvataggi su cloud sarebbero stati cancellati, da IGN arrivano notizie che tranquillizzano i fan.

Nintendo ha fatto invece sapere che qualora un utente decidesse di annullare il suo abbonamento a Switch Online, i salvataggi resteranno sulla nuvola per sei mesi. Una finestra temporale relativamente ampia per permettere dunque agli utenti di recuperare i propri salvataggi in caso decidessero di tornare a sfruttare il nuovo servizio online. Anche se i salvataggi non vengono quindi eliminati subito dopo aver lasciato Switch Online, effettivamente questi non potranno più essere utilizzati senza abbonamento al servizio.

Quando un abbonamento a Nintendo Switch Online scade – ha dichiarato un portavoce della società ai microfoni di IGN – , gli utenti non saranno in grado di accedere ai backup dei loro salvataggi. Tuttavia, Nintendo consentirà a loro di iscriversi entro 180 giorni per recuperare i salvataggi su cloud

Ricordiamo però che la concorrenza offre soluzioni decisamente meno estreme e più “generose” per chi decide di non continuare a sfruttare il servizio online. Su Xbox, ad esempio, Microsoft rende disponibile i salvataggi su cloud anche una volta scaduto l’abbonamento a Live Gold.

Ricordiamo che con Nintendo Switch Online sarà possibile giocare in multiplayer online – competitivo o cooperativo – con i propri amici, sfruttare i salvataggi su cloud (anche se alcuni giochi non li supporteranno, come Splatoon 2, Pokemon Let’s Go Pikachu, Pokemon Let’s Go Evee e Dark Souls Remastered), accedere alle offerte esclusive su eShop e ai classici NES con nuove funzionalità online. Ci sarà inoltre un’app Nintendo Switch Online per smartphone e tablet che permetterà di collegarsi con i giochi compatibili, come Splatoon 2 dove, ad esempio, si potrà tenere traccia delle statistiche online, condividerle sui social network e ordinare nuovo equipaggiamento da usare nel gioco.

Le tariffe. L’abbonamento Nintendo Switch Online ha un costo di 3.99 euro per 1 mese, 7.99 euro 3 mesi e 19.99 euro 12 mesi. Esiste anche il pacchetto familiare ad un costo di 34.99 euro per 12 mesi (se crei il gruppo famiglia, fino a otto account Nintendo possono usare il servizio a pagamento Nintendo Switch Online).