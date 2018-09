Windows 10 October 2018 Update il 2 di ottobre?

Filippo Vendrame,

Il prossimo 2 di ottobre potrebbe essere il giorno scelto da Microsoft per rilasciare ufficialmente Windows 10 October 2018 Update, il prossimo grande aggiornamento funzionale di Windows 10. La casa di Redmond, ovviamente, non si è sbilanciata sulla data e probabilmente non lo farà sino all’ultimo. Tuttavia, all’interno dell’ultima build Insider 17763, quella che qualcuno ha identificato come la build scelta dalla società per il rilascio finale pubblico, sono emersi alcuni indizi che farebbero pensare che il 2 ottobre sia la data scelta per l’avvio del rollout dell’aggiornamento.

Un utente del forum MyDigitalLife è riuscito ad individuare le immagini ESD (Electronic Software Delivery) della build 17763 all’interno di una pagina al cui interno non solo era possibile verificare che tale build fosse effettivamente l’RTM di October 2018 Update ma anche che la data di rilascio sarebbe stata prevista per il 2 ottobre prossimo. Nello specifico, all’interno della pagina products.xml era possibile individuare il numero 20181002 che indica l’anno, 2018, il mese, 10, ed il giorno, 02, del rilascio dell’update. Il link alla pagina products.xml non è più disponibile e quindi non è più possibile approfondire quanto scoperto.

Quanto individuato potrebbe avere un certo senso. Il 2 ottobre, Microsoft ha in programma un evento dedicato ai Surface in cui parlerà anche di Windows 10 e molti speculavano che in quella data la società avrebbe potuto annunciare la data del rilascio di Windows 10 October 2018 Update. Dunque, il 2 ottobre potrebbe essere benissimo anche la data dell’inizio ufficiale del rollout dell’update.

Tuttavia, di contro, nelle note di rilascio della build 17763, Microsoft aveva specificato che non si trattava della versione definitiva. Al 2 ottobre, comunque, non manca molto e quindi sicuramente se ne saprà di più già nel corso dei prossimi giorni.