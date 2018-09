Amazon apre un negozio a 4 stelle

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato che aprirà oggi a New York il suo primo negozio a 4 stelle chiamato appunto “Amazon 4-star“. Il nome fa già ben capire la natura di questo negozio. Trattasi di uno store dove saranno messi in vendita prodotti che sulla piattaforma di ecommerce della società di Jeff Bezos hanno ricevuto una valutazione media di almeno 4 stelle. All’interno di questo negozio si troveranno moltissime tipologie di prodotti come dispositivi vari, prodotti di elettronica di consumo, strumenti per la cucina, oggetti per la casa, giocattoli, libri e giochi. Ovviamente, l’elemento in comune è che tutti questi prodotti abbiano ricevuto una valutazione di almeno 4 stelle.

In altri termini sono prodotti che i clienti Amazon amano acquistare e che quindi la società ha deciso di offrire fisicamente anche all’interno di questo negozio. I clienti iscritti al programma Prime pagheranno il prezzo di listino a loro dedicato. I non abbonati, invece, pagheranno il prezzo canonico del prodotto a meno che non vogliano iscriversi al programma in abbonamento Prime che offre l’accesso ad una serie di vantaggi e di servizi di valore aggiunto. All’interno del negozio, le persone troveranno anche selezioni di prodotti molto particolari come le “Most-Wished-For“, cioè raccolte dei prodotti più richiesti all’interno delle Wish List di Amazon.com.

Inoltre, per ogni prodotto saranno visibili il numero delle recensioni dei clienti Amazon lasciate sull’eShop e la valutazione media. I clienti possono anche testare decine di dispositivi Amazon e accessori per la casa intelligenti che funzionano con Alexa.

Trattasi, dunque, di un negozio molto particolare che strizza l’occhio ai clienti più esigenti che vogliono acquistare il meglio di quello che Amazon offre. Questo non è certamente il primo negozio fisico che il colosso dell’ecommerce apre ma è sicuramente uno dei più interessanti ed inediti per la sua filosofia commerciale.