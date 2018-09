Amazon Launchpad, negozio per le startup

Filippo Vendrame,

Amazon Launchpad arriva ufficialmente in Italia. Trattasi di un programma espressamente dedicato alle giovani realtà imprenditoriali italiane con l’obiettivo di rendere più semplice per queste startup lanciare, commercializzare e distribuire i propri prodotti a milioni di clienti all’interno del marketplace di Amazon.it. Grazie a questa novità, tutti i clienti del colosso dell’ecommerce potranno accedere ad una selezione unica di prodotti realizzati dalle più innovative startup sia europee che del resto del mondo.

Il negozio delle startup include una selezione di prodotti suddivisa in 5 categorie, dall’elettronica di consumo al food, dai giocattoli alla casa o alla cura della persona. Vetrina che in futuro sarà sensibilmente ampliata. Per le startup italiane, in particolare, Amazon ha deciso di mettere a disposizione un’esperienza di accesso semplificata ai suoi servizi. Il colosso dell’ecommerce, in particolare, offre alle giovani realtà imprenditoriali italiane la possibilità di avere facilmente accesso a pagine prodotto personalizzate, ad un pacchetto completo di soluzioni di marketing e alla alla rete di distribuzione globale di Amazon, oltre ai servizi del Customer Service.

Inoltre, i prodotti possono essere idonei per Amazon Prime e resi disponibili per gli oltre 100 milioni clienti Prime in tutto il mondo. Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per le startup italiane di poter avere accesso ad una grande vetrina dove lanciare i loro prodotti sfruttando tutti i vantaggi che la piattaforma di Amazon offre.

In Amazon, l’innovazione è parte della nostra cultura e le nostre energie vengono impiegate per inventare per conto dei nostri clienti, piccole imprese ed imprenditori. Mentre il ritmo dell’innovazione continua ad aumentare all’interno della comunità di startup, Amazon Launchpad consente loro di essere riconosciute in Italia il più velocemente possibile e aiuta i loro prodotti unici a essere scoperti da milioni di clienti Amazon in tutto il mondo.

Più nello specifico, tra i servizi a cui una startup potrà accedere si menzionano lo sviluppo del brand, il Customer Reach (marketing), la rete di distribuzione a livello mondiale e un’espansione globale dei prodotti su più marketplace di Amazon.

In Italia, Amazon collabora con più di 10 piattaforme di crowdfunding, incubatori, acceleratori e società di venture capital per portare i prodotti delle startup ai clienti di Amazon. Realtà come, per esempio, Digital Magics, Italia Startup, Lventure Group e Talent Garden per l’Italia.

Tra le startup italiane che hanno aderito ad Amazon Launchpad figurano Powerme (caricabatterie per smartphone che consente di ricevere carica in mobilità da un altro smartphone o dispositivo elettrico), Filo (tracker Bluetooth per trovare portafogli, borse, chiavi o altri oggetti che occorre sempre tenere sott’occhio), Linfa (giardino intelligente da interno per coltivare erbe aromatiche), My Cooking Box (specialità culinarie della tradizione italiana, con tutti gli ingredienti consegnati a domicilio), Kamira (moka professionale di alta qualità per preparare il caffè espresso a casa) e 1Control (dispositivo domestico intelligente per aprire cancelli).