Corel annuncia PaintShop Pro 2019

Luca Colantuoni,

Corel ha comunicato la disponibilità di PaintShop Pro 2019 (standard e Ultimate), la versione più recente della popolare suite di fotoritocco professionale. Oltre a diversi miglioramenti per le funzionalità esistenti, la software house canadese ha introdotto numerose novità, tra cui la creazione di opere d’arte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

L’alternativa accessibile a Photoshop (parole usate da Corel per indicare funzionalità simili a prezzo inferiore rispetto al software Adobe) offre tutti gli strumenti di fotoritocco per apportare modifiche alle immagini, consentendo ai fotografi di mettere in mostra la loro creatività. Una delle novità più interessanti è Pic-to-Painting che, sfruttando le reti neurali, trasforma le foto in opere d’arte applicando lo stile di popolari artisti. La versione 2019 supporta le foto catturare con una fotocamera a 360 gradi. L’immagine può essere raddrizzata e ruotata, si può sostituire il treppiede usando la funzione Riempimento magico e creare un effetto planetario.

Corel ha aggiunto inoltre 10 pennelli, 10 tavolozze colore, 10 gradienti, 10 motivi e oltre 20 ornamenti. L’esperienza di editing è ora più fluida grazie ad oltre 50 miglioramenti (prestazioni e funzionalità) richiesti dagli utenti. Aggiunto anche il supporto per i monitor 4K, le tavolette grafiche più recenti e Windows Ink. È stato infine velocizzato l’uso degli strumenti preferiti, come Ritaglia e Correzione in un passaggio, e aumentate la dimensione del testo dell’interfaccia principale.

La versione Ultimate include una raccolta extra di software. Le novità sono tre: PhotoMirage Express trasforma qualsiasi immagine in un’animazione; Painter Essentials 6 è un programma di pittura che permette di trasformare le foto in opere d’arte a olio, pastello o impressioniste; Perfectly Clear 3.5 SE analizza le immagini e corregge automaticamente i difetti.

Il prezzo di PaintShop Pro 2019 è 69,99 euro, mentre la versione Ultimate costa 89,99 euro. Gli utenti possono acquistare anche il Corel Photo Video Bundle (PaintShop Pro 2019 + Video Studio 2018) a 139,99 euro. Sul sito ufficiale sono disponibili le versioni di prova gratuita per 30 giorni.