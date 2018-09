Ho. Mobile, stop all’offerta da 40 GB

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha deciso di chiudere definitivamente la sua offerta da 40 GB la cui scadenza era stata prolungata ancora per una manciata di giorni. Chi sperava che l’operatore virtuale potesse allungare nuovamente i tempi di sottoscrizione di questa tariffa probabilmente resterà deluso. A partire da oggi 27 settembre, la speciale offerta tariffaria che prevedeva chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet 4G Basic a 7,99 euro non potrà più essere sottoscritta.

Possibile, comunque, che in futuro questa tariffa che tanto successo aveva ottenuto, possa essere riproposta magari come promozione operator attack. Per il momento, comunque, rimane attivabile solamente la nuova proposta di Ho. Mobile e cioè quella che include chiamate illimitate, SMS Illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G Basic a 9,99 euro al mese. Per 4G Basic si intende una velocità di rete limitata a 30 Mbps in download e a 30 Mbps in upload. Prestazioni, comunque, più che sufficienti per ogni esigenza.

L’offerta tariffaria dell’operatore virtuale non prevede vincoli temporali e non nasconde alcun costo accessorio. Inclusi nella tariffa servizi come SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, e trasferimento di chiamata.

Tutti i servizi a pagamento come gli oroscopi e le suonerie sono bloccati di default, mentre le numerazioni 199, 144, 166 e 899 sono disabilitate ma in caso di necessità possono essere riattivate attraverso l’applicazione di Ho. Mobile.

Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online e ritirate nei negozi oppure acquistate direttamente nei punti vendita ufficiali dell’operatore.

Maggiori dettagli della proposta dell’operatore virtuale direttamente all’interno del suo sito ufficiale. Si ricorda, infine, che Ho. Mobile si appoggia alla rete di Vodafone per offrire i suoi servizi voce e dati.