iPhone XS Max: la versione oro da 15.000 dollari

Marco Grigis,

I nuovi iPhone XS e iPhone XS Max sono arrivati da pochi giorni sul mercato e, nonostante il modello dallo schermo più generoso superi abbondantemente i 1.000 dollari, pare siano già un successo commerciale per Cupertino. Per chi non si accontenta della versione oro proposta da Apple, ma alla semplice colorazione preferisce una scocca realizzata con il prezioso materiale, giunge in soccorso una società russa. Caviar, infatti, ha presentato la sua edizione di iPhone XS Max da 15.340 dollari.

Il brand russo, specializzato nella produzione di accesso di lusso per facoltosi clienti, ha deciso di ricoprire il nuovo iPhone XS Max con uno strato di preziosissimo oro, dal peso di ben 150 grammi. Si tratta della rifinitura in oro per smartphone più pregiata di sempre, tanto da rappresentare un record sul mercato. E, per chi non gradisse le tonalità luminose di questa edizione, esiste anche un iPhone XS Max dalla scocca nera, abbellito con 400 diamanti e proposto a 9.890 dollari.

Non è la prima volta che Caviar stupisce gli appassionati a livello internazionale, considerato come in passato abbia ricoperto gli smartphone di Apple con gemme, materiali preziosi e, addirittura, anche frammenti di meteorite. Il gruppo è anche noto, così come specifica 9to5Mac, per aver realizzato diversi modelli con l’effige del presidente Vladimir Putin. Sempre rimanendo su iPhone XS e iPhone XS Max, la società ha anche pensato a soluzioni meno costose, al di sotto dei 6.000 dollari, comunque ovviamente pensate per dei consumatori alto-spendenti.

Così come già accennato, le immagini e il video dello smartphone targato mela morsicata e ricoperto di prezioso oro hanno fatto il giro del mondo, rimbalzando da un account all’altro sui social network. E su Twitter è anche partita una sorta di scommessa, una simpatica indagine fra gli utenti, per ipotizzare chi potrebbe essere il primo personaggio famoso pronto a mostrarsi in pubblico con il costoso modello.

