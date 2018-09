iPhone XS: YouTube in HDR, ma manca il 4K

Marco Grigis,

I video di YouTube compatibili con lo standard HDR sbarcano finalmente su iPhone XS e iPhone XS Max, grazie a un aggiornamento della popolare applicazione di video-sharing. Così come accaduto per la precedente generazione, però, manca ancora il supporto ai video in 4K: la riproduzione non supererà i 1080p, sebbene i display degli smartphone siano in grado di gestire risoluzioni maggiori.

Il supporto alla visione in HDR non è una precisa novità di Google, considerato come già iPhone X abbia supportato questa possibilità tramite l’applicazione ufficiale di YouTube, a pochi mesi dal lancio. La società statunitense, tuttavia, ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per includere i più recenti modelli, ovvero gli iPhone XS e iPhone XS Max presentati a inizio mese.

Approfittando della compliance del colore per questi display OLED, giudicati di recente i migliori sul mercato da DisplayMate, Google ha abilitato la riproduzione HDR, che permette all’utente di approfittare di scene più ricche di tonalità, una migliore resa del chiaro e dello scuro, nonché una qualità dell’immagine più vicina alla realtà. Così come accade per gli altri dispositivi Apple, però, il supporto massimo è di 1080p, mentre il 4K rimane una prerogativa dei dispositivi Android.

La mancata compatibilità per il 4K è un fatto già noto e deriva da un mancato supporto dei codec di Google da parte di Apple. Per i contenuti a questa risoluzione, infatti, Big G ricorre al formato proprietario VP9, non ufficialmente supportato da Cupertino, società che ha invece preferito puntare su HEVC e compressione H.265. Su Mac la problematica viene aggirata semplicemente usando un browser di terze parti, come Chrome, mentre su iOS al momento nessuna applicazione sembra essere abilitata, nemmeno lo stesso Chrome. Non è dato sapere se, in futuro, Apple e Google giungeranno a un accordo per uno standard 4K finalmente unificato.

