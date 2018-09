LG annuncia il V40 ThinQ con cinque fotocamere

Luca Colantuoni,

Le indiscrezioni sul nuovo top di gamma sono ormai all’ordine del giorno. LG ha quindi pensato di ufficializzare il V40 ThinQ prima dell’evento organizzato per il 4 ottobre a Seul. Il produttore coreano ha confermato il design e la presenza di cinque fotocamere.

Nel breve video si può vedere lo smartphone nella colorazione nera, ma sarà disponibile anche in rosso e blu. LG evidenzia il design e la qualità dei materiali utilizzati. Il V40 ThinQ ha una cover posteriore in vetro temperato resistente ai graffi. A differenza di molti dispositivi concorrenti è stata scelta una finitura superficiale opaca che non lascia vedere le antiestetiche impronte digitali e le tracce di sporco. Il frame in alluminio, visibile lungo i quattro lati, è invece lucido. La novità più interessante è tuttavia il comparto fotografico.

Le tre fotocamere posteriori sono disposte in orizzontale, accanto al flash dual LED. LG non ha fornito le specifiche, ma si prevedono sensori da 12, 16 e 12 megapixel abbinati ad un obiettivo standard (f/1.5), un obiettivo grandangolare (f/1.9) e un teleobiettivo (f/2.4) con zoom ottico 2x. Sebbene il video non mostri la parte frontale, lo smartphone avrà sicuramente due fotocamere inserite nel notch, visto che il numero 5 è il protagonista della clip. LG conferma inoltre lo schermo FullVision da 6,4 pollici che dovrebbe avere una risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel).

Il V40 ThinQ dovrebbe avere inoltre un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, altoparlanti stereo Boombox, Quad DAC Hi-Fi, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C e batteria da 3.300 mAh con ricarica wireless. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie. Sul lato sinistro dello smartphone è stato aggiunto il pulsante per attivare Google Assistant.