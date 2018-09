Microsoft Surface Studio 2, primi Benchmark

Filippo Vendrame,

Microsoft Surface Studio 2, la seconda generazione dell’apprezzato All in One della casa di Redmond, non solo esiste ma potrebbe arrivare prima di quello che molti potrebbero aspettarsi. Da Geekbench, infatti, sono apparsi i primi Benchmark di questo computer. Questa scoperta farebbe pensare che questo Al in One possa essere in fase finale di sviluppo o essere addirittura quasi pronto per essere annunciato.

Un indizio che punta dritto verso il 2 ottobre prossimo quando Microsoft ha organizzato un evento dedicato proprio ai prodotti della linea Surface. Varie indiscrezioni affermavano che i protagonisti sarebbero stati i Surface Pro e i Surface Laptop che Microsoft avrebbe aggiornato con i processori Intel di ultima generazione per meglio poter competere con i prodotti di tutti gli altri costruttori. Alla luce di quanto scoperto su Geekbench, l’appuntamento del prossimo 2 di ottobre potrebbe, dunque, riservare qualche ulteriore sorpresa. Ovviamente, trattasi di speculazioni che devono essere prese come tali ma i Benchmark parlano molto chiaro e cioè che un Surface Studio 2 prima o poi arriverà sul mercato.

Questi Benchmark, però, hanno fatto storcere il naso già ad alcuni utenti. I punteggi ottenuti non sono male ma tra i dati dei test emerge che il Surface Studio 2 oggetto della prova era dotato di un processore Intel Core i7 di settima generazione abbinato a 32 GB di memoria RAM. Ad alcuni attenti osservatori appare, dunque, molto strano che Microsoft abbia optato per una scelta conservativa di utilizzare processori di vecchia generazione quando tutti, invece, stanno utilizzando le ultime declinazioni proposte da Intel.

Se davvero un Surface Studio 2 è in dirittura d’arrivo, lo si scoprirà già in breve tempo visto che all’evento Microsoft manca solamente una manciata di giorni.