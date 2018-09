Neffos C9A e X9 disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

Come promesso tre mesi fa, TP-Link ha portato in Italia i Neffos X9 e C9A, due smartphone di fascia media e bassa con schermo FullView 18:9. Il primo modello è sicuramente il più interessante, in quanto offre caratteristiche paragonabili a quelle della concorrenza, come la dual camera posteriore. Su entrambi è installato Android 8.1 Oreo con la nuova interfaccia NFUI 8.0.

Il Neffos X9 possiede un telaio in policarbonato con profili metallici e bordi arrotondati. Lo schermo IPS da 5,99 pollici ha una risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e occupa l’86,4% della parte frontale, grazie allo spessore ridotto delle cornici (1,99 millimetri per quelle laterali). Utili le funzionalità Night Display che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce della stanza e Protezione Occhi che riduce l’emissione della luce blu. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, autofocus PDAF, obiettivi con apertura f/2.0 e flash dual LED. Grazie alla seconda fotocamera è ovviamente possibile ottenere l’effetto bokeh. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali, il riconoscimento facciale, la porta micro USB e una batteria da 3.060 mAh.

Il Neffos C9A possiede specifiche inferiori: schermo da 5,45 pollici (1440×720 pixel), processore quad core MediaTek MT6739WW, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 5 megapixel, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, porta micro USB e batteria da 3.020 mAh.

Il Neffos X9 (colori Space Black e Moolight Silver) è disponibile ad un prezzo di 179,99 euro, mentre il Neffos C9A (colori Cloudy Grey e Moonlight Silver) costa 119,99 euro. Gli utenti italiani possono acquistarli presso i negozi specializzati e nei punti vendita della grande distribuzione.